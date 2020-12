Le directeur du bureau de projet du tramway opéré en janvier pour un cancer du rein

C'est un tough , a souligné le maire de Québec visiblement ébranlé par cette nouvelle. Régis Labeaume a expliqué en marge d'un point de presse vendredi que son précieux collaborateur pour le projet de tramway a reçu un diagnostic récemment. Tout s'est précipité cet automne .

Daniel Genest a été conduit d'urgence à l'hôpital dans les dernières semaines après avoir ressenti une douleur immense en joggant. Pour l'instant, il s'agit d'un cancer présumé, un cancer du rein , a dit le maire. L'ennemi est identifié. C'est déjà une bonne nouvelle.

Le directeur du Bureau de projet subira l'ablation de son rein au retour des Fêtes. Sa réhabilitation pourrait prendre quelques mois. Essaie de faire ce que je n'ai pas fait. Écoute tes médecins et prends le temps qu'il faut , lui a-t-il recommandé.

Régis Labeaume a subi un cancer de la prostate l'an dernier. Il est revenu au travail trop rapidement, a-t-il avoué, et contre l'avis de ses médecins. On lui souhaite tout le courage nécessaire. Il a tout notre appui .

Le maire a eu que de bons mots pour cet homme qui mène de main de fer le projet de réseau de transports structurant. Il a souligné au passage son passé de militaire pour affirmer que Daniel Genest a tout ce qu'il faut pour passer à travers cette épreuve. Il se prépare toujours à aller la guerre .

Entre bonnes mains

Le maire s'est montré clair : l'absence du directeur du Bureau de projet ne compromet d'aucune façon au projet de tramway. J'ai averti tout le gouvernement. Il n'y a rien qui change , a-t-il servi en guise d'avertissement.

Tout est en place pour la suite des choses. Il ne manque plus que le feu vert du gouvernement pour lancer l'appel de proposition aux trois consortiums intéressés à réaliser le projet. Daniel Genest a tout organisé, il a tout planifié, tout était enligné.

Ce sont deux membres de l'équipe du Bureau de projet qui vont prendre la relève. Il s'agit de Brigitte Chrétien et Benoît Carrier. Régis Labeaume n'est pas inquiet. Il est même fasciné par le style de leadership de Daniel Genest qui est participatif et inclusif.

C'est quelqu'un qui partage l'information. Ce n'est pas le gars qui centralise la connaissance et le pouvoir.