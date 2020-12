La famille, d'amour et de cœurs serrés

Propos d'Irene Coghi recueillis par Julie Tremblay

Je suis originaire du Costa Rica. Ça fait 10 ans que j’habite ici, à Rimouski. J’ai une fille de 15 ans et un conjoint, et je travaille dans un centre pour personnes âgées.

Je n’ai pas vu ma mère et mes frères depuis six ans. Tous les membres de ma famille, en fait, sont au Costa Rica. Mon conjoint est Québécois, c’est pour ça que j’ai déménagé ici.

Cette année, on avait prévu de visiter ma mère pendant le mois de juin. On a dû annuler le voyage à cause de la pandémie. Ça m’a rendue très triste, ma mère aussi. On s'ennuie beaucoup l'une de l'autre. Mon petit frère aussi. Je voudrais qu’il vienne me visiter, je croise les doigts pour qu’il vienne. Il avait 13 ans quand j’ai quitté le Costa Rica. J’ai vu des photos de lui récemment; il a beaucoup grandi.

Toute ma famille habite au Costa Rica : mon petit frère Mario, ma mère Joice Marlène, ma soeur Isabelle, ma grand-mère Marie, ma cousine Lee et mon frère José. Photo : Courtoisie Irene Coghi

Avec ma famille, on communique par texto. De temps en temps, on s’appelle, mais en finissant mes appels, je sens une douleur dans mon cœur parce que ma mère pleure… Elle fait son possible pour rester très forte, mais elle finit par pleurer chaque fois que je l’appelle, c’est pour ça que j’envoie plus des messages, ça me fait trop de peine de la voir pleurer. Je me sens triste, parce que j’aimerais pouvoir passer du temps avec ma famille.

Tout ça, la pandémie, ça m’inquiète un peu. Ils sont loin. Mais je suis tranquille en même temps, parce je sais que ma famille se lave les mains et suit les consignes sanitaires. Le plus difficile actuellement au Costa Rica, c’est le travail. Comme ici, ils ont fermé les hôtels, les restaurants. Beaucoup de gens ont besoin de gagner leur pain chaque jour. Ça, c’est très difficile.

Avec ma famille, on communique par texto. De temps en temps, on s’appelle. Photo : Courtoisie Irene Coghi

Ma fille de 15 ans et moi, on se serre les coudes, on se donne des conseils. Elle est très sage, elle nous écoute, mais elle s’ennuie des fois, elle se sent dans une prison, elle ne se sent pas libre. Je m’inquiète un peu pour elle, mais ensemble, on fait des jeux, on regarde des films, on lit beaucoup aussi.

La pandémie a quand même ses beaux côtés. Je pense que ça nous a réunis plus, ça nous a aidés à faire plus d’activités en famille.

Au travail, ça va bien, ils suivent les mesures. En janvier, j’avais commencé un cours de préposée aux bénéficiaires. J’ai fait ce métier pendant trois mois, mais malheureusement, j’ai dû arrêter, c’était trop dur mentalement. J’aimais beaucoup les gens dont je prenais soin, mais je ne pouvais pas en faire plus.

Je suis retournée à ma passion, la pâtisserie. Je travaille depuis cinq mois dans une résidence pour personnes âgées. Je suis dans la cuisine. Des fois, je vais dans la salle à manger, les gens sont contents, je leur apporte des desserts. Je leur transmets de l’amour car je donne tout mon amour dans les desserts que je fais.

Mon conjoint et moi, on devait se marier en février 2021, mais on va attendre. On va reporter le mariage. Comme ça, on va être sûrs et certains qu’on va pouvoir en profiter avec nos familles, en espérant que ma famille vienne aussi. C’est très important qu’ils soient là.

Il faut garder espoir. Il faut garder des pensées positives.