Comment les directeurs de santé publique de l’Est vont-ils célébrer Noël?

Cette année, c'est différent, on va rester loin les uns des autres , résume le directeur régional de santé publique Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, Dr Yv Bonnier Viger.

Aîné d'une famille de huit enfants et fier grand-père, Dr Yv Bonnier Viger prend habituellement part à des rassemblements familiaux de plus de 70 personnes durant le temps des Fêtes. Cette année, il sera seul avec sa conjointe dans sa maison de Cap-des-Rosiers, à Gaspé.

Cette année, Noël, ça ne sera rien du tout , affirme-t-il. On va sûrement se faire quelques rencontres familiales virtuelles. Je suis de garde de toute façon, je ne ferai pas de grands écarts.

Nous saluerons les enfants, les petits-enfants, les frères et les sœurs, les neveux et les nièces et toutes les amies derrière notre petit écran d’ordinateur.

Les plans sont similaires pour le médecin-conseil en santé publique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord, Dr Richard Fachehoun. Même s'il réside en zone orange, où les rassemblements de six personnes demeurent permis, il ne prévoit aucun contact au-delà de sa bulle familiale.

Je vais fêter juste avec ma petite famille , assure le docteur originaire du Bénin, qui célèbre habituellement Noël à Montréal, dans de grands rassemblements familiaux qui s’étendent sur plusieurs jours.

On a prévu un dîner et un souper virtuels pour partager avec d'autres membres proches et on va faire quelques activités extérieures.

Dr Richard Fachehoun, médecin-conseil en santé publique au CISSS de la Côte-Nord