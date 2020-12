Un Bye bye rassembleur et moins grinçant pour 2020

Les rassemblements du jour de l’An étant interdits dans presque tout le Québec, le Bye bye 2020 sera particulièrement attendu le 31 décembre. Clôturant une année éprouvante, ce Bye bye se voudra « plus rassembleur » et moins piquant, annonce son producteur, Guillaume Lespérance.

On veut faire rire, mais avec une approche moins acide , explique celui qui affirme que l’émission restera drôle.

Encore plus de pression

Guillaume Lespérance est bien conscient que les attentes du public sont particulièrement élevées cette année. On reçoit énormément de commentaires, beaucoup de gens ont hâte.

Le 19 novembre, lorsque le premier ministre, François Legault, a annoncé les premières restrictions concernant le réveillon de la Saint-Sylvestre, il a suggéré aux gens de regarder le Bye bye. Sur le moment, ça nous a fait sourire, se rappelle Guillaume Lespérance. À 4 h du matin, quand on ne dort pas, on se rend compte que ça rajoute une couche de pression dont on n’a pas besoin.

Cette année, ce producteur signe son cinquième Bye bye, en duo avec le réalisateur et acteur Simon-Olivier Fecteau. Malgré leur expérience, l’exercice reste toujours aussi stressant. On sait qu’on est capables de livrer la marchandise, mais on ne s’habitue jamais à la pression , confie Guillaume Lespérance.

Alors que le tournage débute habituellement au début de novembre, il a commencé à la mi-novembre. En plus de gérer des délais serrés, la production a dû composer avec l’apparition d’un cas de COVID-19 au sein de l’équipe, qui a occasionné une interruption du tournage d'une semaine. La bonne nouvelle est qu’il n’y a pas eu d’éclosion, mais seulement un comédien invité qui a été touché.

Malgré le stress, Guillaume Lespérance ne craint pas particulièrement la naissance, comme il y en a tous les ans, d’une polémique autour d’un sketch.

Des controverses sont montées en épingle par certains médias, et les gens ont plus de voix avec les réseaux sociaux , observe-t-il.

Il faut être ouvert aux critiques, mais sans être masochiste. On fait une émission, et c’est aux gens de donner la note de passage. Guillaume Lespérance, producteur

Plus de diversité

Dimanche, le tournage s’achèvera sur une trentaine de sketches filmés. Entre 25 et 30 numéros seront finalement diffusés le soir du 31 décembre.

Pour apporter de nouvelles idées, l’équipe des scénaristes a été entièrement renouvelée. L’humoristeFrançois Bellefeuille, qui est l’une des deux nouvelles têtes à avoir intégré la distribution avec la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse, a également écrit des sketches.

Et pour la première fois, le Bye bye a confié un morceau de son émission à des créateurs et créatrices de la communauté noire.

On n’avait pas le background et l’expérience de vie pour créer des sketches parlant du mouvement Black Lives Matter. Guillaume Lespérance, producteur

Ce sont donc des personnes issues des communautés noires qui ont écrit, réalisé et interprété certains sketches.

Le montage du Bye bye 2020 n’a pas encore commencé, mais à quelques jours de la fin du tournage, Guillaume Lespérance se montre confiant. Je suis très heureux de ce que je vois , dit-il.

Le Bye bye 2020 sera diffusé le 31 décembre à 23 h sur ICI Radio-Canada Télé. Comme l’an dernier, Mehdi Bousaidan, Claude Legault et Guylaine Tremblay joueront les différents sketches aux côtés des deux nouvelles recrues : François Bellefeuille et Sarah-Jeanne Labrosse.