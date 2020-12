Labeaume veut faire rayonner la culture autochtone dans sa lutte contre le racisme

La Ville de Québec présente une dizaine d'initiatives pour mettre en valeur la culture autochtone à Québec dès 2021, dont une aide financière au festival KWÉ! et la promotion des Premières Nations dans son réseau de bibliothèques.

Nous avons décidé à la Ville de Québec que la différence serait célébrée parce qu'il le faut , la lancé le maire de Québec Régis Labeaume.

Notre ville a décidé de participer à l'apaisement et à combattre les préjugés, la discrimination ou le racisme systémique comme je le perçois personnellement. Cela a assez duré et c'est assez , a souligné le maire.

Ainsi, la Ville de Québec annonce avoir conclu une subvention annuelle de 400 000 dollars avec le festival d'arts autochtones Kwé! jusqu'en 2023.

Régis Labeaume Photo : Radio-Canada

Le festival aura d'ailleurs lieu en 2021 et sera déménagé au parc Jean-Béliveau d'ExpoCité, du 18 au 21 juin.

Avec cette subvention, le maire dit avoir voulu mettre de côté les dossiers politiques pour se concentrer sur différentes formes d'expressions culturelles comme meilleur vecteur d'action dans cette lutte au racisme .

Lorsqu'il s'agit de faire échec au racisme et à la discrimination, ça ne peut jamais être trop tard , a ajouté Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Tous les gestes ont un mérite si à la base, ils sont sincères .

Le Chef Ghislain Picard nous relate sa façon de fêter. Photo : Radio-Canada / Alice Chiche

Séries d'actions

En plus de cette subvention, la Ville annonce que son réseau de bibliothèques sera mis à contribution grâce à la création d'un programme d'activités, de sensibilisation, d'informations et de valorisation de la culture autochtone. L'achat et la promotion, par les bibliothèques, de collections de livres d'auteurs autochtones seront également priorisés.

La Ville entamera aussi une collaboration avec le Salon international du livre et le Salon du livre des Premières Nations, de même que la mise en place d'une résidence d'auteur consacrée aux artistes autochtones.

Enfin, Régis Labeaume mettra en oeuvre un concours d'art public adressé aux artistes autochtones du Québec, de même qu'une bonification du répertoire des toponymes de la Ville afin les que les 11 premières nations soient représentées .

Au total, la Ville investit 600 000$ pour l'ensemble des mesures en 2021, dont 450 proviennent du bureau des grands évènements.

Racisme systémique

Le maire est d'ailleurs revenu sur l'importance de lutter contre concept de racisme systémique au Québec, qu'il reconnait, en parlant de sa fille, qui est d'origine asiatique.

Si ma fille était victime de racisme, j'hurlerais. Si je hurlais pour ma fille, pourquoi je ne hurlerais pas pour tout le monde. Ce serait une très grande injustice Régis Labeaume