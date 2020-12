Le Nouveau Louvre de la Galerie du Nouvel-Ontario s’installe chez vous

C’est une occasion de se rassembler et d'encourager plus d’une centaine d’artistes d’ici en ces temps particuliers , souligne la directrice générale de la GNOGalerie du Nouvel Ontario , Danielle Tremblay.

Les œuvres disponibles à l’achat en ligne seront au coût habituel de 200 $. Pour chaque création, 125 $ reviendront à l’artiste et 75 $ au centre d'artistes autogéré.

Pour les gens qui ne sont pas habitués à Zoom, ne vous inquiétez pas, il y aura des petits lutins à l’entrée du zoom pour vous prendre par la main. Danielle Tremblay, directrice générale de la Galerie du Nouvel-Ontario

L'événement, qui débute ordinairement en novembre et rassemble plus d’une centaine d’artistes, a failli ne pas avoir lieu à cause de la pandémie.

Les gens étaient ben déçus, puis nous on pensait pas vraiment que c’était possible parce que le succès [de cet événement] dépend beaucoup du face à face , explique Danielle Tremblay.

Plus le temps passait et on se disait, ça a pas d’allure, il faut le faire! Alors on s’est reviré de bord assez rapidement pour organiser un événement virtuel. Danielle Tremblay, directrice générale de la Galerie du Nouvel-Ontario

La galerie qui réunit des artistes visuels francophones en Ontario a également constaté que son édition virtuelle lui permet de rejoindre des artistes partout au Canada. On a reçu des œuvres d’un artiste au Nouveau-Brunswick , cite par exemple la directrice générale de la GNOGalerie du Nouvel Ontario .

Ça fait 25 ans qu’on le fait, et à chaque année., il y’a toujours plus de gens et d’artistes qui y participent Danielle Tremblay, directrice générale de la Galerie du Nouvel-Ontario

L’artiste Zab, qui participe au Nouveau Louvre depuis 5 ans en tant qu’exposante et bénévole, est heureuse que l’édition de cette année ait lieu, même si le tout se déroule en ligne.

«Le joueur de guitare illuminé» de l'artiste Zab (Isabelle Ratté) sera en vente sur la galerie en ligne de la Galerie du Nouvel-Ontario dès ce soir. Photo : Zab - Isabelle Ratté