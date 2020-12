Star Wars : Boba Fett aura sa propre série sur Disney+

La finale de la deuxième saison du Mandalorian sur Disney+ a réservé toute une surprise aux fans de l’univers de Star Wars. Une séquence présentée après le générique de fin a confirmé que le célèbre chasseur de primes Boba Fett aurait droit à sa propre série dérivée, intitulée The Book of Boba Fett (Le livre de Boba Fett).

Triste coïncidence, la nouvelle tombe au moment où l'on apprend le décès, jeudi, de l’acteur britannique Jeremy Bulloch, qui a incarné Boba Fett dans les films Star Wars, épisode V : l’Empire contre-attaque (1980) et Star Wars, épisode VI : le retour du Jedi (1983).

Jeremy Bulloch a incarné Boba Fett dans « L'Empire contre-attaque » (1980) et « Le retour du Jedi » (1983). Photo : Getty Images / John Phillips

The Book of Boba Fett ne faisait pas partie de la longue liste d’annonces de Disney, qui a confirmé la semaine dernière la production d’un nouveau film de la saga Star Wars, ainsi qu’une flopée de séries dérivées qui sortiront d’ici la fin de l’année 2023.

Alerte au divulgâcheur : si vous n’avez pas encore vu la finale du Mandalorian, saison 2, sachez que la suite de ce texte vend la mèche sur les derniers rebondissements de la série.

L’ultime épisode, intitulé Le sauvetage (The Rescue), se termine sur une courte scène dans laquelle Boba Fett et sa complice Fennec Shand se rendent au palais de Jabba the Hutt, qui est maintenant sous le règne de son ancien majordome et bras droit, Bib Fortuna.

Les fans de la série se rappelleront que c’est là que Boba Fett avait été jeté dans le puits du Sarlacc à la fin du Retour du Jedi.

Après avoir éliminé Fortuna, Boba Fett prend sa place sur le trône. C’est à ce moment que le titre de la nouvelle série, The Book of Boba Fett, apparaît à l’écran, accompagné de sa date de sortie, en décembre 2021.

Avec cette annonce et celle de la semaine dernière, les fans de l’univers de Star Wars auront plusieurs nouveautés à se mettre sous la dent dans les années à venir.