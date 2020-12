Aucun nouveau cas, un retour en jaune reste possible d'ici Noël dans le Nord-Ouest

Le Nouveau-Brunswick ne signale aucun nouveau cas de COVID-19 vendredi pour la première fois depuis plus d'un mois. Bien qu'incertain, un retour en phase jaune le 25 décembre dans la région d'Edmundston demeure encore possible.

Les tests de dépistage de la COVID-19 effectués au cours des 24 dernières heures au Nouveau-Brunswick ont tous donné un résultat négatif, annoncent les autorités médicales, vendredi.

Jusqu’à 1226 tests de dépistage ont été analysés depuis la veille, selon les données de la santé publique. Six nouveaux cas ont été annoncés jeudi.

Le bilan provincial est de 573 personnes connues des autorités médicales qui ont contracté la COVID-19 jusqu’à présent, dont 512 qui en sont guéries, 8 qui en sont mortes et 52 qui en sont toujours atteintes.

Trois parmi ces dernières sont hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Sept jours de restrictions dans la région Edmundston

La région d’Edmundston, qui lutte contre une éclosion, reste en phase orange.

Cette région a basculé dans cette phase plus restrictive du plan de rétablissement de la province il y a exactement sept jours. Dans le passé, il a été possible de retirer les restrictions dans d'autres régions de la province après 14 jours, ce qui laisse supposer qu'il est encore possible pour le Nord-Ouest de réussir à passer les Fêtes en jaune.

Ça dépend de ce qu'on voit dans les prochains jours , a indiqué la Dre Jennifer Russell, vendredi matin.

Un éclosion de COVID-19 a été déclarée à l'intérieur des murs de l'hôpital d'Edmundston le vendredi 11 décembre. Photo : Radio-Canada / Bernard LeBel

Pour le moment, les autorités rappellent aux résidents de la zone qui inclut Edmundston et Grand-Sault de limiter leurs contacts à un seul ménage, de maintenir une distance de deux mètres entre eux et de porter un masque dans les lieux publics intérieurs et extérieurs. Ces mesures ont pour but de prévenir la contagion.

Début de la vaccination à Miramichi samedi

La province du Nouveau-Brunswick entreprend la vaccination contre la COVID-19 samedi à Miramichi. Elle est ainsi la dernière de l'Atlantique à lancer sa campagne d'immunisation.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a expliqué vendredi dans une entrevue à La matinale que les dates de vaccination ont été établies de sorte à ne pas perturber l’horaire des travailleurs de la santé et la prestation de soins dans la province.

Une travailleuse de la santé ouvre la boite contenant des doses du vaccin Pfizer-BioNTech à l’Hôpital régional de Miramichi. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick dispose pour le moment de 1950 doses du vaccin mis au point par les entreprises Pfizer et BioNTech. Elles sont destinées à des membres du personnel et à des résidents d'établissements de soins de longue durée, a précisé le premier ministre Blaine Higgs, jeudi.

Le Nouveau-Brunswick recevra une livraison de 3900 doses supplémentaires du vaccin de Pfizer-BioNTech dès la semaine prochaine.

Puisque le vaccin doit être donné en deux injections, 1950 doses de cette nouvelle livraison de 3900 seront gardées en réserve pour le premier groupe de personnes vaccinées en fin de semaine. Elles recevront cette deuxième dose le 9 ou le 10 janvier.

Les 1950 doses restantes de ce lot de 3900 seront administrées à Moncton, à 975 personnes durant la semaine du 28 décembre, puis quelque 21 jours plus tard lorsqu'ils auront besoin de leur deuxième dose.

Le premier ministre Justin Trudeau annonce vendredi que le Canada recevra 125 000 doses supplémentaires de ce vaccin chaque semaine en janvier.