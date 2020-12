Reprise des recherches pour trouver les pêcheurs disparus dans la baie de Fundy

Le corps policier explique dans un communiqué qu’il travaille avec le ministère des Terres et des Forêts pour mener les recherches à l’aide d’hélicoptères.

Les recherches sur la côte restent suspendues pour des raisons de sécurité après le passage d’une tempête de neige, jeudi. La GRCGendarmerie royale du Canada dit que les conditions seront réévaluées samedi.

Le bateau de pêche Chief William Saulis manque à l’appel depuis mardi matin. Il avait envoyé un signal de détresse. Le Bureau de la sécurité des transports a confirmé mercredi qu’il a sombré.

Les six hommes à bord étaient le capitaine Charles Roberts et les membres d’équipage Aaron Cogswell, Leonard Gabriel, Dan Forbes, Michael Drake et Eugene Francis.

Un corps a été retrouvé mardi soir, mais il n’a pas encore été identifié publiquement.

Les pêcheurs disparus sont Michael Drake, Aaron Cogswell et le capitaine Charles Roberts, ainsi que Daniel Forbes, Geno Francis et Leonard Gabriel. Photo : Facebook

La GRCGendarmerie royale du Canada dirige les opérations depuis que le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage a annoncé, mercredi soir, qu’il suspendait les recherches, après 36 heures d'efforts par voie maritime et aérienne.

Le capitaine de corvette Brian Owens, du Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage, a expliqué qu’on a tenu compte de facteurs environnementaux, de la température des eaux, des courants et de fait que le corps retrouvé ne portait pas d’équipement de flottaison lorsque la décision de suspendre les recherches a été prise.

Le bateau de pêche au pétoncle Chief William Saulis a sombré dans la baie de Fundy. Cette photographie du bateau a été prise en novembre 2020. Photo : Contribution : Katherine Bickford

D’autres pêcheurs et amis des disparus soupçonnent que la plupart de ces derniers dormaient lorsque leur bateau a connu des difficultés, mardi matin.

Pour la GRCGendarmerie royale du Canada , il s’agit maintenant d’une mission de récupération des corps.