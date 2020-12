Guy Bertrand, premier conseiller linguistique à Radio-Canada précise toutefois qu’on dit toujours joyeux Noël et non joyeuse Noël. Dans certains cas, il est même correct d’employer l’article le devant Noël, nuance le linguiste. On dira par exemple "le Noël" ou "le joyeux Noël" , explique Guy Bertrand.

Guy Bertrand, premier conseiller linguistique de Radio-Canada Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Soutière

Il ajoute qu’en Europe, l'usage de l’article le est aussi admis devant le nom commun Noël lorsqu’il désigne un cadeau qu’on offre à Noël.

Dans ce cas, Noël s'écrit avec une minuscule et peut s'écrire avec la marque du pluriel. On peut dire je vous ai apporté un petit noël ou encore je vous ai apporté de petits noëls Guy Bertrand

Le nom commun Noël peut désigner aussi un cantique de Noël. Dans ce cas, l’usage de l'article le est aussi accepté, indique Guy Bertrand. C’est ainsi qu’on parlera d’un Noël anglais par exemple.

Noël admet aussi le genre féminin lorsqu’il est précédé de l’article défini singulier, sans épithète. C’est probablement par ellipse de "fête de" que l’on dit la (fête de) Noël , mentionne le site internet de l’Office québécois de la langue française. Les experts s’accordent sur le fait que parler de la Noël ne constitue pas une faute, bien qu’on l’entende de moins en moins. Dans certaines régions du monde, comme en Haïti, les gens utilisent couramment le genre féminin pour désigner Noël.

Le Sudburois Roby Joseph Photo : Collection privée de Roby joseph

En Haïti où j’ai grandi, je n'ai jamais entendu parler de ''le'' Noël. C’est toujours ''la'' Noël. On chante ''Lla'' Noël, on parle de ''la'' Noël. Mais j’ai comme l’impression qu’en disant ''la'' Noël on voulait dire la fête de Noël. C’est possible que dans certaines cultures en dehors d'Haïti on parle de ''le'' Noël pour dire le jour de Noël. Roby Joseph, Sudburois originaire haïtienne.

Le Sudburois soutient qu’il lui sera difficile d’utiliser le mot Noël sans l’article défini la . Je dirai toujours c’est la Noël aujourd’hui , dit-il.

Elie Kabeya Mfwamba vit à Burlington. Photo : Collection privée d'Elie Kabeya