Mes cadeaux gourmands

Chaque Noël, dans ma famille, on s’échange des cadeaux gourmands. C’est une tradition aussi importante que le sapin et le souper du réveillon. Et chaque année, j’ai autant de plaisir à cuisiner mes cadeaux qu’à les emballer et les offrir. Même avec la pandémie, on poursuivra cette tradition en déposant nos douceurs au pas de la porte ou sur le balcon.

Ma tante Diane fait toujours ses rêves dorés une recette secrète qu’elle a héritée de ma grand-mère. À se rouler par terre. Des carrés aux noix extra sucre qui font partie de mes Noëls depuis que je suis toute petite. Ma mère, c’est un gros pot Mason de salade de fruits frais. La meilleure salade de fruits au monde. Parfois, elle me fait aussi des truffes (message subliminal). Moi, en retour, j’essaie toujours de les surprendre avec un petit quelque chose de nouveau. L’an dernier j’ai fait des pots d’essence de vanille maison. Gros succès. Cette année, ce sont des pots de Nutella maison (Nouvelle fenêtre) , de sel aromatisé aux agrumes (Nouvelle fenêtre) ou à l’hibiscus (Nouvelle fenêtre) et de pois chiches caramélisés (Nouvelle fenêtre) qui seront sous le sapin. J’ai aussi décidé de créer une recette de cracker Jack à saveur de pain d’épice (Nouvelle fenêtre) . Je compte les offrir dans de petits sacs écolos (Nouvelle fenêtre) destinés à l’achat en vrac, que ma famille pourra réutiliser pendant l’année.

J’adore ça, faire des cadeaux gourmands. Ça fait toujours plaisir, et j’aime le geste. Dans le tourbillon de mon quotidien, je m’arrête et je prends du temps pour cuisiner mes cadeaux. Et cuisiner, je le dis souvent, c’est un geste d’amour. Ça nous rappelle aussi qu’offrir, ne veut pas nécessairement dire acheter.

Si ça vous tente de fabriquer vous aussi vos cadeaux cette année, je suis certaine que vous ferez fureur avec ma recette maison (Nouvelle fenêtre) du fameux Nutella. Ma version ne contient que cinq ingrédients et est presque deux fois moins sucrée que le vrai Nutella. En plus, elle se prépare en moins de 20 minutes. Un cadeau ultra gourmand qui plaira à tous!

Pour les amateurs de cocktails, essayez mon sirop au citron et à la lime (Nouvelle fenêtre) , qui vous donnera des airs de mixologue! Envie de piquer la curiosité de vos proches? Mes pois chiches caramélisés (Nouvelle fenêtre) feront certainement jaser! C’est comme manger des petits bonbons!

Et il y a des classiques que je revisite chaque année, comme mon caramel de dattes (Nouvelle fenêtre) , je le sers comme du dulce de leche, en garniture sur de la crème glacée, du yogourt, un gâteau, des crêpes, des fruits, etc. Et il est d’une telle simplicité! Moins sucré et pas mal moins compliqué à préparer que le vrai caramel. Pas besoin de thermomètre à confiserie ici!

Un ancien pot de beurre de noix, de tomates séchées ou de pesto bien lavé devient le parfait récipient écolo pour votre cadeau. Un truc pour enlever les étiquettes récalcitrantes, frottez-les avec une concoction préparée avec 1 c. à soupe de bicarbonate de soude et 1 c. à soupe d’huile. Laissez agir sur l’étiquette mouillée, grattez et la colle s’enlèvera super bien. Vous obtiendrez de jolis pots gratis! Ajoutez quelques branches de sapinage, de la ficelle de boucher et imprimez mes étiquettes de Noël (Nouvelle fenêtre) pour un emballage à la fois écolo, élégant et pratique.

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés