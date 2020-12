Un nouveau cas de COVID-19 dans la Vallée-de-l’Or

La santé publique régionale enquête pour la trouver et éviter une propagation de la COVID-19.

Des neuf cas actifs en Abitibi-Témiscamingue, six se trouvent dans la MRC de la Vallée-de-l’Or. Les trois autres sont répartis dans les MRC d’Abitibi, d’Abitibi-Ouest et de Rouyn-Noranda.

La personne hospitalisée en début de semaine en raison de la COVID-19 a reçu son congé.

Le Québec rapporte 1 855 nouveaux cas en 24 heures.

La santé publique inquiète des voyages dans le sud

La santé publique régionale s’inquiète de voir plusieurs Abitibiens et Témiscamiens quitter le pays pour des voyages dans le sud.

La directrice de la santé publique a rappelé jeudi en point de presse que les voyages non essentiels sont fortement déconseillés.

C’est sûr que nous on trouve ça préoccupant que les gens souhaitent quand même voyager malgré les recommandations du gouvernement du Québec et du Canada qui ont répété à maintes reprises qu’il n’est pas recommandé de voyager à l’extérieur du pays. On sait que tout voyage non essentiel devrait être reporté , a indiqué Lyse Landry.

Ceux qui décident tout de même de voyager devront respecter une quarantaine stricte de 14 jours à leur retour.

Ils devraient aussi se prémunir d’une assurance pour couvrir leurs frais de santé s’ils tombent malades à l’étranger.