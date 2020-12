Groulx et Carrier se préparent aux camps de la Ligue nationale de hockey

Tous s’attendent à des camps très courts, d'environ dix jours, en vue d’un début de saison à la mi-janvier. Le Gatinois Benoît-Olivier Groulx, espoir des Ducks d’Anaheim, se trouve en Californie depuis plusieurs mois déjà.

Quand tu t’entraînes pendant quatre mois, tu as vraiment hâte d’être sur la glace et de jouer. On ne sait pas encore quand ça va commencer, mais on sera prêts , raconte Groulx qui en sera à un 3e camp avec les Ducks.

Le joueur de 20 ans a décidé de ne pas retourner avec les Wildcats de Moncton dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec ( LHJMQLigue de hockey junior majeur du Québec ) cette saison. Il y avait été échangé des Mooseheads de Halifax la saison dernière.

Benoît-Olivier Groulx et les Mooseheads tenteront de gagner une deuxième Coupe Memorial dimanche. Le gardien Samuel Harvey et les Huskies de Rouyn-Noranda tenteront pour leur part d'obtenir leur premier titre. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

ll a mis les bouchées doubles cet automne pour arriver prêt au camp.

J'ai pris beaucoup de masse musculaire cet été alors je suis capable de mieux protéger ma puck que l’année passée. Je devrai montrer que je peux faire des jeux en zone défensive et avoir beaucoup de vitesse en zone neutre. J’ai beaucoup patiné cet été avec Guy Desjardins. Il m’a vraiment amélioré. Il me donne vraiment une chance de faire l’équipe , poursuit Groulx en parlant de l’entraîneur de Perspective hockey à Gatineau.

J’ai été retranché le dernier l’an passé. Ça me donne plus de chance, je crois, mais c’est une année qui a beaucoup de surprises et on va en avoir encore beaucoup dans les prochaines semaines. Benoît-Olivier Groulx, espoir des Ducks d'Anaheim

L’ancien capitaine des Olympiques de Gatineau, Alexandre Carrier, voudra lui aussi percer sa formation professionnelle. Avec plus de 275 matchs d'expérience dans la Ligue américaine, il croit qu’il y aura une occasion à saisir chez les Predators de Nashville.

J’ai joué quatre ans dans la Ligue américaine. Je suis plus mature physiquement et mentalement. Nashville a une bonne équipe qui a toujours eu la réputation d’avoir de bons défenseurs, mais je suis prêt à faire le saut à temps plein , dit Carrier, plein de confiance.

L'ancien capitaine des Olympiques, Alexandre Carrier, dans l'uniforme des Prédateurs de Nashville. Photo : Getty Images / Darcy Finley

Je suis plus confiant. Quand je rentre dans le vestiaire, je me sens à l’aise. Je connais les entraîneurs et je suis vraiment confortable avec les joueurs maintenant. Alexandre Carrier, défenseur des Admirals de Milwaukee et espoir des Predators

Le joueur de 24 ans est arrivé tôt au Tennessee pour s’entraîner dans les installations de l’organisation.

Le fait d’arriver d’avance et de me mettre plus en game shape ça va faire une grosse différence pour mon camp d'entraînement parce que ça va être très court. Il n’y aura probablement pas de match hors concours. Plus tu es prêt la première journée, mieux c’est , souligne celui qui porte le numéro 45 avec les Preds.

Les jeunes joueurs s’attendent à ce que le nombre de participants aux camps d’entraînement soit très limité, mais que les organisations soient autorisées à garder plus de joueurs dans leur formation, ce qui devrait libérer des postes.

Quel impact aura le coronavirus?

La pandémie aura inévitablement un impact sur la tenue des camps. Les joueurs font tout ce qu’ils peuvent pour rester à l’abri de la COVID-19, pour ne pas gâcher leurs chances de jouer dans la LNHLigue nationale de hockey .

Les gars prennent ça au sérieux. Ils comprennent la situation, surtout les joueurs qui ont des familles, ils sont plus sensibilisés au fait de prendre des précautions , souligne Groulx.

Benoît-Olivier Groulx a été sélectionné par les Ducks d'Anaheim au 2e tour en 2018. Photo : Anaheim Ducks/Twitter

Du côté des Predators, l'organisation prend toujours toutes les mesures sanitaires nécessaires pour éviter une éclosion. C’est vraiment strict à l’aréna. On est testé deux fois par semaine et on a toujours nos masques quand on n'est pas sur la glace , précise Carrier, notant au passage que la situation n’est pas la même ailleurs en ville.

C’est plus rock and roll dehors. Les restaurants et les bars sont encore ouverts. Tout le monde fait sa part pour pas que ça arrive dans le vestiaire, parce qu’on sait que ça peut exploser si ça rentre. Le Tennessee a enregistré près de 10 000 nouveaux cas, jeudi.

Alexandre Carrier avec les Prédateurs de Nashville Photo : NHL.com