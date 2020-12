Des cas ajoutés au bilan régional, deux sont recensés dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Rimouski-Neigette, trois dans celle de Rivière-du-Loup et de La Mitis. Un cas supplémentaire est recensé dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Kamouraska, de la Matanie et celle des Basques.

La santé publique ajoute que six personnes sont toujours hospitalisées, soit une personne de moins qu’hier.

La COVID-19 a causé la mort de 24 personnes dans la région, selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

En tout, 1007 personnes sont maintenant considérées comme rétablies dans le Bas-Saint-Laurent.

Un total de 689 dépistages ont été réalisés par les autorités de santé publique dans la journée de jeudi.

Jeudi, le Bas-Saint-Laurent enregistrait son plus faible nombre de nouveaux cas depuis novembre.

Cas par MRC Municipalité régionale de comté : La Matapédia : 31 cas

La Matanie : 198 cas (+1)

La Mitis : 57 cas (+3)

Rimouski-Neigette : 472 cas (+2)

Les Basques : 21 cas (+1)

Rivière-du-Loup : 216 cas (+3)

Témiscouata : 70 cas

Kamouraska : 84 cas (+1)

Inconnu : 5

Par ailleurs, Québec a dévoilé son plan de vaccination contre la COVID-19 dans l’Est-du-Québec. L’hôpital de Sept-Îles, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski et le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de New Carlisle sont les établissements choisis pour commencer la vaccination dans nos régions et ce, dès le 21 décembre.

Le Québec compte quant à lui 1773 personnes infectées de plus et 36 nouveaux décès. Un total de 17 773 cas sont toujours actifs sur l'ensemble du territoire.