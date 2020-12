Gel de taxe foncière pour une septième année consécutive à Sainte-Anne-des-Monts

C’est ce qui ressort des prévisions budgétaires déposées par le conseil municipal annemontois jeudi soir.

Le budget s’élève à 10 871 157 $, une hausse de près de 90 000 $ par rapport au budget de 2020.

Le maire Simon Deschênes explique cette hausse du budget et le gel de taxe par l'augmentation des transferts du gouvernement provincial.

On s’est serré la ceinture pendant quelques années avec le Pacte fiscal transitoire du gouvernement Couillard, à l’époque. On avait perdu beaucoup en transferts gouvernementaux. Maintenant, on commence à entrevoir de meilleures années, surtout avec la signature du nouveau pacte fiscal du gouvernement Legault , a-t-il affirmé en entrevue à l’émission Bon pied, bonne heure!

À Sainte-Anne-des-Monts, nous n’avons pas le milieu économique favorable à augmenter le fardeau fiscal qu’on refile aux citoyens. Je pense que c’est important d’être rigoureux sur la saine gestion financière de la Ville. Simon Deschênes, maire de Sainte-Anne-des-Monts

Les tarifs de services de collecte des ordures augmenteront toutefois en 2021 en raison du récent changement de fournisseur. La facture du citoyen augmentera d'un peu plus de 33 $ pour cette raison.

Aéroport, urbanisme et culture

En ce qui a trait aux dépenses, la Ville consacrera un peu moins d'argent dans ses projets d'immobilisation pour lui permettre de rembourser deux dettes pour l’assainissement des eaux, indique M. Deschênes.

Des sommes sont tout de même réservées notamment pour la remise à niveau de l’aéroport, qui sera au centre de nos préoccupations , a indiqué le maire. Le début des travaux est prévu pour 2021.

Le maire se dit également fier d’avoir réservé des montants pour le développement urbain de Sainte-Anne-des-Monts.

Une fois qu’on aura [remis à niveau] nos infrastructures comme l’aréna, la maison de la culture ou l’aéroport, on veut maintenant faire du développement urbain, investir des sommes d’argent importantes dans le développement de notre ville et l’embellissement à certains endroits stratégiques , explique-t-il.

Le budget prévoit par ailleurs un montant d'un peu plus de 1,7 million de dollars pour les loisirs, les sports et la culture, une légère hausse qui permettra, selon le maire, le retour à la normale à la maison de la culture et à la bibliothèque.