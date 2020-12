Préparer des repas aux plus démunis : la nouvelle mission d'un camp fermé par la pandémie

Avec le coût des aliments qui a augmenté et l’isolement lié à la pandémie de COVID-19, bien manger est devenu un défi pour de nombreuses personnes qui, déjà, peinaient à joindre les deux bouts et à trouver l’énergie pour cuisiner. Dans la MRC de Mékinac, un nouveau service a été mis sur pied pour répondre à cette insécurité alimentaire.

Quand la pandémie a frappé, en mars dernier, des organismes qui préparaient des repas pour les plus démunis dans ce secteur ont dû cesser leurs activités, car plusieurs de leurs bénévoles étaient âgés de 70 ans et plus. C’est à ce moment que le camp Val Notre-Dame a repris le flambeau.

Le camp, situé à Hérouxville, est fermé depuis le début de la pandémie en raison des nombreuses règles et restrictions qui rendent l’accueil de visiteurs très difficile. L’organisme est doté d’une grande cuisine qui était inutilisée jusqu’à ce que cette mission lui soit confiée.

On sait très bien que si on ne mange pas à notre faim, si on n'est pas capable de [s’alimenter], il n’y a rien du corps qui va suivre, parce que c’est le besoin de base, c’est ce qui nous mène la vie , affirme le directeur du camp Val Notre-Dame, Gilles Brûlé.

Quand la personne n’a pas le souci de manger, c'est déjà une grosse partie de la guérison, [ce sont] des problèmes qu’on n’a pas à penser. Gilles Brûlé, directeur du camp Val Notre-Dame

Le service a d’abord été établi pour offrir une aide ponctuelle en ces temps incertains et inédits, mais nous avons découvert qu’une partie de la clientèle était là pour rester , affirme la directrice générale de la Corporation de développement communautaire (CDC) de Mékinac, Geneviève Bédard. Pour les personnes handicapées, les gens ayant des problèmes de santé mentale ou très âgés, ce service est essentiel.

Une aide inestimable

Michelle Sherrard est ravie de recevoir des repas préparés chaque semaine. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

J’ai vécu avec ma mère pendant 16 ans et au début de la pandémie, j’ai été obligée de la placer , raconte la résidente de Lac-aux-Sables Michelle Sherrard.

De se retrouver toute seule, c’est difficile et de se motiver à manger ou quoi que ce soit, ça devient un fardeau, mais par chance, on a beaucoup d’aide dans ma région , explique-t-elle.

Michelle Sherrard fait partie de ceux qui reçoivent des repas gratuits préparés au camp Val Notre-Dame. Financièrement, ça m’aide énormément, parce qu’ici, la petite épicerie, ça dépanne beaucoup, mais mon budget en souffre énormément. Elle constate que le prix de certains aliments a beaucoup augmenté.

Pour une épicerie de 100 $, avant, on avait 7 sacs, aujourd’hui on en a 3. Pour avoir accès à des aliments moins chers, elle doit faire la route jusqu’à Shawinigan où se trouvent des magasins à grande surface, mais encore faut-il avoir un moyen de se déplacer et payer de l’essence.

Pour le résident de Sainte-Thècle Danny Vallée, qui a perdu de l’autonomie après une hospitalisation, ce service est aussi très apprécié. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Un baume pour Noël

Pour la livraison prévue juste avant Noël, Gilles Brûlé a concocté un menu traditionnel du temps des Fêtes. On va faire un vrai ragoût de boulettes, avec des jarrets de porcs, des tourtières et de la farce , raconte-t-il.

Nous l’avons annoncé à Michelle Sherrard qui se réjouissait d’avance de ce beau cadeau.

C’est l’fun, parce que déjà que je pensais d’avoir ma mère avec moi pour Noël, mais on m’a dit de ne pas trop me réjouir pour cela, parce qu’il y a de bonnes chances que je sois toute seule, alors d’avoir un repas de Noël, oui, ça va être le fun , dit-elle en souriant.

Les bénéficiaires du service auront aussi une autre surprise, celle de recevoir des dessins faits par des élèves des écoles de Notre-Dame-de-Montauban, de Sainte-Thècle et de Lac-aux-Sables, une idée de l’Accorderie Projet Mékinac.

Une mission permanente?

Durant la première vague, environ 5000 repas ont été distribués à des citoyens dans le besoin (entre le 23 avril et la fin août). De nombreuses personnes qui ne pouvaient plus sortir en raison du confinement ou qui avaient perdu leur emploi ont reçu des repas.

Le service a repris cet automne avec certains critères. Actuellement, les gens qui reçoivent des repas ont des revenus qui se situent sous le seuil de pauvreté et sont dans l’impossibilité de cuisiner pour des raisons de santé mentale ou physique. Une trentaine de personnes en bénéficient.

Chaque personne reçoit trois repas par semaine, dessert inclus. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Pour le camp, qui offre de l’hébergement aux familles moins fortunées, cette nouvelle mission allait de soi, en parfait accord avec ses valeurs. C’est pourquoi l’organisme sans but lucratif envisage de continuer à offrir ce service de manière permanente.

Le camp Val Notre-Dame assume le coût des salaires des personnes qui préparent les repas et le reste est financé par des organismes comme Centraide et la Croix-Rouge ainsi que par le bureau de la députée de Champlain Sonia LeBel.

Il a aussi une entente avec Moisson Mauricie Centre-du-Québec qui fournit des dons d’aliments.

Avec cette nourriture, Gilles Brûlé a à coeur de cuisiner des mets que les gens ne se préparent pas nécessairement quand ils habitent seuls, comme une soupe au chou ou un rôti de porc avec ce qu’on appelait avant les patates jaunes , explique-t-il.