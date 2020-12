COVID-19 : 2290 nouveaux cas et 40 morts en Ontario

Santé publique Ontario confirme 2290 nouveaux cas de COVID-19, vendredi.

Les régions les plus touchées sont : Toronto (+691 cas), Peel (+361), York (+296), Windsor-Essex (+207), Hamilton (+126), Waterloo (+84), Durham (+89), Simcoe Muskoka (+61), Halton (+57) et Ottawa (+52).

Le nombre moyen de nouveaux cas par jour dans la province a été de 2089 au cours de la dernière semaine.

Il y a 1992 nouvelles guérisons et 17 742 cas actifs, vendredi.

Le nombre d'hospitalisations baisse légèrement, s'établissant à 877 (-42).

Il y a 261 patients aux soins intensifs (-2) et 168 patients sous respirateur (-4).

En revanche, il y a 40 décès additionnels, vendredi, portant le bilan à 4098 depuis le début de la pandémie.

Le nombre total de cas de COVID-19 dans la province depuis janvier grimpe à 151 257.

Réunion d'urgence

Jeudi, l'Ontario avait recensé un nombre record de 2432 nouveaux cas, en plus de 23 décès.

Le premier ministre Doug Ford a convoqué une réunion d'urgence avec les dirigeants d'hôpitaux, vendredi après-midi.

L'Association des hôpitaux de l'Ontario a demandé un confinement de quatre semaines de l'ensemble du Grand Toronto, pour tenter de freiner la propagation de la COVID-19 et limiter les débordements de patients dans les centres hospitaliers.

Le maire de Toronto, John Tory, et la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, réclament eux aussi un confinement régional, affirmant que les résidents peuvent se déplacer actuellement d'un secteur à un autre.

À l'heure actuelle, seules Toronto et les régions de Peel et de York sont confinées dans le Grand Toronto, en plus de Windsor-Essex dans le Sud-Ouest.

La province a déjà prévenu les conseils scolaires de se préparer à la possibilité de basculer vers l'enseignement en ligne en janvier après le congé des Fêtes.

Record de dépistage

L'Ontario atteint un nouveau sommet en matière de dépistage, vendredi. Plus de 68 200 tests ont été effectués au cours des dernières 24 heures.

L'objectif provincial est de 50 000 tests par jour.

Le taux de positivité des tests est de 3,9 %, vendredi.

133 cas de plus dans les écoles

Le nombre d'infections en milieu scolaire augmente de 133, vendredi.

La vaste majorité des nouveaux cas (111) demeurent chez des élèves.

Au total, 957 écoles ont actuellement un cas déclaré de COVID-19, soit plus de 19,8 % des écoles de la province.

Vingt-deux écoles sont présentement fermées.