Des vaccins contre la COVID-19 pour les pays pauvres au début de 2021

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Alliance pour les vaccins (Gavi), qui ont mis en place un mécanisme pour distribuer des vaccins contre la COVID-19 aux pays défavorisés, prévoient envoyer les premières fioles au premier trimestre de 2021, ont-elles annoncé vendredi.

Le mécanisme Covax (COVID-19 Vaccine Global Access; accès mondial au vaccin contre la COVID-19) mis en place par l'OMS et ses partenaires a obtenu près de deux milliards de doses jusqu'à présent, a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

Cette annonce intervient alors que plusieurs pays ont lancé en grande pompe ces derniers jours leurs programmes de vaccination contre le coronavirus, comme aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

L'OMS s'est fixé comme objectif de disposer de deux milliards de doses de vaccins d'ici la fin de 2021, dans le cadre du mécanisme Covax, auquel participent actuellement 190 pays, dont 92 à revenu faible et intermédiaire.

Dans un communiqué, l'OMS et Gavi ont indiqué qu'il était désormais possible de planifier les premières livraisons de vaccins au cours du premier trimestre 2021, la première tranche de doses – suffisante pour protéger les travailleurs de la santé et des services sociaux – étant livrée au cours du premier semestre 2021 à toutes les économies participantes (au mécanisme Covax, NDLR) qui ont demandé des doses dans ce délai .

D'autres livraisons de doses à tous les participants suivront au cours du second semestre de 2021, l'objectif étant de fournir des doses pour jusqu'à 20 % de la population des pays participants avant la fin de l'année, a précisé le communiqué.

Les annonces d'aujourd'hui offrent la voie la plus claire à ce jour pour mettre fin à la phase aiguë de la pandémie en protégeant les populations les plus vulnérables dans le monde entier. Extrait du communiqué de l'OMS et de Gavi

Et des doses supplémentaires permettant d'atteindre des niveaux de couverture plus élevés seront disponibles en 2022.

Les organisations partenaires soulignent que toutes ces livraisons de vaccins dépendent de plusieurs facteurs, tels que les approbations réglementaires et l'état de préparation des pays.

Des accords ont été signés jusqu'à présent avec trois laboratoires – AstraZeneca, Novavax et Sanofi-GSK – qui n'ont pas encore été autorisés par les autorités nationales.

Mais l'OMS a indiqué vendredi avoir signé un accord avec le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson portant sur 500 millions de doses du vaccin candidat Janssen, qui n'a pas encore été autorisé.

L'OMS mène par ailleurs des discussions avec Pfizer dont le vaccin a été autorisé par plusieurs pays, notamment le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada. Celui de Moderna, avec qui des discussions sont également en cours, est en passe de l'être aux États-Unis.

L'arrivée des vaccins nous donne à voir la lumière au bout du tunnel. Mais nous ne mettrons véritablement fin à la pandémie que si nous y mettons fin partout en même temps, ce qui signifie qu'il est essentiel de vacciner certaines personnes dans tous les pays, plutôt que toutes les personnes dans certains pays. Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS

L'OMS et ses partenaires soulignent également que le succès de ce projet colossal dépendra également des fonds reçus.