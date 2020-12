Trois jeunes des territoires qui ont décidé de ne pas laisser la pandémie gagner

Simone Hipfner, et la naissance d’une vocation d’infirmière d’urgence

Simone Hipfner voulait faire une année de césure qui l’aurait conduite en Europe. Elle avait aussi prévu de faire du bénévolat avant d’entamer sa première année d’Université. Puis la pandémie est arrivée.

Cette fille d’une Franco-Ontarienne et d’un francophile a terminé le programme en immersion de l’École Sir John Franklin en juin dernier.

Même si les plans de la Franco-Ténoise de 18 ans ont été chamboulés, Simone Hipfner qui travaille depuis quelques semaines comme agente de projets à Jeunesse TNO, à Yellowknife, ne regrette rien. Je pense que ce n’était pas une mauvaise chose, car à la fin de ma deuxième année de secondaire, j’ai réalisé que les programmes auxquels j’ai appliqué n’étaient pas ceux que je voulais étudier , affirme-t-elle.

Simone Hipfner, qui devait prendre une année sabbatique avant de prendre le chemin de l'Université, est finalement restée à Yellowknife pour travailler, ce qui lui a permis de mûrir son projet d'études. Photo : Photo envoyée par Simone Hipfner

Cette année inattendue lui aura donc permis d’approfondir son projet d’études et si son plan initial était d'intégrer une première année universitaire en biomédecine pour devenir médecin, elle en a finalement décidé autrement.

Simone étudiera plutôt en soins infirmiers dans le but de devenir infirmière d’urgence pour aider les gens autour de moi . Son déclic? Elle dit ne pas vouloir passer quatre ans dans les livres et préférer l’expérience de terrain. Je voulais être dans l’action , assure celle qui dit aussi mieux fonctionner sous la pression et qui a même pensé devenir sauveteuse.

Je crois que j’ai su que je voulais devenir infirmière d’urgence juste avant la pandémie, mais je crois que la pandémie m’a fait réaliser à quel point c’était important, qu’on a besoin de plus d’infirmières. Simone Hipfner, agente de projets à Jeunesse TNO

Même si elle dit vouloir aller étudier dans le nord de l’Ontario pour être proche d’une partie de sa famille, la jeune femme l’affirme : elle reviendra travailler aux Territoires du Nord-Ouest. Étant une personne francophone, je pense que ça serait définitivement un plus d’être capable de soigner ceux qui ont besoin que ça se fasse en français , énonce-t-elle.

Et même si elle dit espérer de ne pas se trouver un jour dans la situation dans laquelle la pandémie a plongé des millions de soignants à travers le monde, elle en est sûre : elle fera tout pour aider ceux qui en ont besoin .

Heather Doig, la prudence avant tout

Au Nunavut, Heather Doig, qui a obtenu son diplôme en juin 2020 de l’École secondaire Inuksuk, avait prévu d’aller étudier à Ottawa. Des plans que la jeune femme a préféré décaler à l’année prochaine, par prudence.

J'essaie vraiment d'être en sécurité en ce moment, donc s'il y a une chance que la pandémie change au cours des prochains mois, je serai plus qu'heureuse d'aller à l'Université, mais si ce n'est pas le cas, je suis d'accord pour rester ici et continuer à travailler , raconte la jeune nunavummiute de 18 ans.

Alors qu’elle devait commencer le programme de deux ans du collège Nunavut Sivuniksavut, à Ottawa, Heather Doig a finalement pris la décision de rester au territoire pour y travailler.

Heather Doig a préféré rester au Nunavut cette année pour travailler, mais a hâte de commencer les études supérieures à Ottawa, en septembre 2021 si tout se passe bien. Photo : Photo envoyée par Heather Doig

Dès sa sortie des classes, en mars dernier, la jeune femme a pris un emploi au Nunavut Wellness Spa. Même si Heather se dit déçue de ne pas avoir pu réaliser ses plans universitaires tout de suite, elle se dit tout de même satisfaite d’avoir eu du temps pour travailler. Je mets de l’argent de côté, comme ça, je pourrai aller vivre à Ottawa sans avoir de soucis financiers , avance-t-elle.

À un moment, elle a pensé postuler au Collège de l’Arctique au Nunavut, mais la perspective de devoir suivre des cours à distance ne l'enchantait guère, craignant de ne pas pouvoir interagir avec les professeurs comme elle le souhaitait ni recevoir l’aide demandée.

Beaucoup d'élèves ici suivent leurs cours à la maison, mais je trouve difficile d'apprendre une matière si on ne s'implique pas vraiment avec les professeurs en classe. Heather Doig, employée du Nunavut Wellness Spa

C'est sans compter les problèmes d’accès à Internet ou à des ordinateurs, qui a rendu la fin de son année scolaire un peu compliquée.

Même si sa vie universitaire a été décalée d’une année, Heather Doig dit tout de même avoir hâte de pouvoir commencer à étudier en Ontario. Elle espère aussi que ses camarades de classe, dont plusieurs ont fait le même choix qu’elle, pourront eux aussi prendre le chemin des études supérieures à la rentrée 2021.

Sasha Masson, le skieur fonceur

S’il y en a bien un pour qui les plans n'ont pas été bouleversés par la pandémie, c’est Sasha Masson. Le Franco-Yukonnais a décidé de poursuivre sa vie normalement, en intégrant une année préparatoire en biologie à l’Université Laval.

Il avait un temps pensé étudier aux États-Unis, mais l’option s’est refermée avec la situation sanitaire. Aujourd'hui étudiant au Québec, le jeune homme prend la vie avec philosophie. La pandémie n’a pas changé grand-chose à part qu’on n’est pas en classes directement, on a juste des labos et des examens qui sont en personne , fait-il remarquer.

Sasha Masson a fait le choix de poursuivre ses études au Québec, notamment pour pouvoir profiter des opportunités d'entraînements de ski de fond, puisque la province forme de nombreux champions. Photo : Photo envoyée par Sasha Masson

En arrivant dans cette configuration, Sasha Masson y a néanmoins vu une manière d'apprentissage différente, qui a demandé une faculté d’adaptation. C’est plus solo, tu dois vraiment te concentrer sur tes affaires , reconnaît-il, mais il dit que sa fin d’année scolaire au Yukon, qui s’est aussi faite de façon virtuelle, l'a aidé à se préparer pour l’université.

Avec ou sans pandémie, je me suis dit que j’allais aller à l’université quand même. Sasha Masson, étudiant en année préparatoire de biologie à l'Université Laval

Il dit aussi ne pas regretter la vie étudiante, et toute la sociabilité qui l’accompagne, surtout lors de la première année postsecondaire. On était déjà un peu dans un mode antisocial avec la pandémie depuis le printemps , reconnaît-il.

S’il tient ce discours sérieux, c’est parce que Sasha Masson préfère se concentrer sur ses études, et les compétitions de ski de fond, auxquelles ils s’adonnent notamment en tant que membre des Rouge et Or, l’équipe universitaire.

Et le Québec, où s'entraînent de nombreux champions, est l’endroit tout trouvé pour celui qui espère un jour embrasser la carrière de sportif.

Mais être à plus de 5000 km de chez lui lui a aussi fait réaliser que la maison, c’est bien aussi. Ça m’a donné l’opportunité de voir pourquoi tout le monde adore le Yukon autant, et finalement que moi aussi j’aime bien le Yukon! , affirme celui qui n’a pas résisté à l’idée de rentrer au territoire pour y passer les fêtes de fin d’année en famille.

Avec la contribution de Matisse Harvey