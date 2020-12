Bernard Généreux confirmé de nouveau comme candidat du Parti conservateur

Tous les documents ont été officialisés par la permanence du Parti conservateur du Canada jeudi. Bernard Bénéreux fera ainsi partie de l’équipe d’Erin O’Toole afin de présenter la plateforme électorale du Parti conservateur.

Par voie de communiqué, le chef du parti, Erin O’Toole, affirme être heureux de pouvoir compter sur un joueur déterminé à protéger la langue française et qui sait faire rayonner la circonscription de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup .

Pour sa part, Bernard Généreux s’estime chanceux de pouvoir continuer son travail pour la prochaine année.

J’aime mon travail et les gens. J’aime pouvoir aider ceux qui sont dans le besoin et c’est ça qu’on a fait dans les dix derniers mois , mentionne-t-il.

Par ailleurs, il se dit satisfait en regard de la dernière année, malgré les difficultés qu’engendre la pandémie.

Mon travail consiste à rencontrer les gens, et là, je ne peux plus le faire et c’est véritablement difficile. Au-delà de ça, nous avons travaillé extrêmement fort pour aider l’ensemble de la population dans tous les défis qui se sont posés devant eux durant cette pandémie , avoue le député conservateur.

Je considère qu’on a fait un excellent travail avec l’équipe qui m’accompagne, qui est très professionnelle et qui a été très présente pour moi aussi. Bernard Généreux, député conservateur de Montmagny–L’Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup

Le député conservateur souhaite poursuivre son engagement auprès des citoyens de la circonscription pour la prochaine année.