Un centre de recherche à Moncton pourrait entreposer des vaccins contre la COVID-19

Le nouveau centre de médecine de précision, voisin du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont, compte une dizaine de congélateurs de type industriel qui peuvent produire une température de -80 degrés Celsius. Ils pourraient donc servir à entreposer des milliers de doses du vaccin des fabricants Pfizer et BioNTech, qu’il faut conserver à environ -70 degrés.

Nos congélateurs sont habituellement entre 50 % et 75 % remplis. Donc, il existe de la place, si vous voulez. On a même quelques congélateurs qui ne sont pas actifs présentement justement pour les occasions où il faut soit faire un cycle de dégel ou si jamais il y a un des congélateurs qui fait défaut , précise le président et directeur scientifique de l'Institut, Rodney Ouellette.

Le centre de recherche sur le cancer à Moncton jouit d'une réputation internationale. Quant à l’intérêt soudain pour ces congélateurs, M. Ouellette affirme sur un ton humoristique qu’il est devenu le roi des congélateurs tout d'un coup .

Il est habituellement difficile d’obtenir du financement pour acheter ces appareils, souligne-t-il.

C'est quand même un outil assez dispendieux. Ça peut coûter entre 20 000 $ et 25 000 $ chacun, ces congélateurs-là. Malheureusement, ils ont des vies limitées. Donc, chaque fois qu'un de nos congélateurs fait défaut, il faut en acheter d'autres, mais on a toutes les difficultés au monde pour essayer de trouver du financement pour remplacer ces congélateurs-là. Puis, tout à coup, c'est devenu une denrée rare. Tout le monde en veut à gauche et à droite. Donc, je trouve ça un peu drôle, mais c'est la nature du système de santé , explique Rodney Ouellette.

Il est toujours difficile d'obtenir du financement pour acheter des appareils du genre, explique Rodney Ouellette, président et directeur scientifique de l'Institut atlantique de recherche sur le cancer. Photo : Radio-Canada / Michel Nogue

Il doit encore parfois expliquer pourquoi un centre comme celui-ci est utile au Nouveau-Brunswick. En temps de pandémie, l'établissement pourrait s'avérer essentiel.

C'est pour ça que c'est important d'avoir de l'expertise dans chaque province. On gère nos systèmes de santé individuellement comme province. Donc, [le fait] d'avoir des laboratoires, des experts, des outils de diagnostic, d'avoir de la capacité comme des congélateurs à -80 degrés, on est beaucoup mieux préparé [...] que si on n'en a pas et qu'il faut du jour au lendemain s'équiper de ces outils-là , affirme Rodney Ouellette.

Les bailleurs de fonds s'en souviendront peut-être la prochaine fois que l’Institut demandera leur appui pour financer des projets de recherche.

D’après un reportage de Michel Nogue à La matinale