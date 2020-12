Doug Ford tient une réunion d'urgence avec les dirigeants d'hôpitaux

L'Association des hôpitaux de l'Ontario a qualifié la situation « d'extrêmement sérieuse » et, craignant des débordements avec l'afflux de patients infectés par le coronavirus, demande l'imposition d'un confinement de quatre semaines dans l'ensemble du Grand Toronto, pour tenter de freiner la pandémie.

Le nombre d'hospitalisations s'approche actuellement du sommet atteint durant la première vague.

Selon le dernier bilan de la santé publique, il y a 919 hospitalisations liées à la COVID-19 en Ontario, y compris 263 patients aux soins intensifs. Au pic de la première vague, il y avait eu 1043 hospitalisations et 264 patients aux soins intensifs, ce qui avait mené au report et à l'annulation de milliers d'opérations et de procédures pour les autres patients.

Tout comme l'Association des hôpitaux, la mairesse de Mississauga, Bonnie Crombie, est d'avis que le confinement déjà en vigueur dans sa région, Peel, ainsi qu'à Toronto et dans la région de York devrait être élargi à l'ensemble du Grand Toronto. Toutefois, nombre d'élus de la région de Halton, notamment, s'y opposent.

De son côté, l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario (RNAO) demande carrément le confinement de toute la province.

Plus on retarde les nouvelles mesures de confinement, plus on risque d'avoir une croissance probablement exponentielle de la transmission, et ensuite des hospitalisations. Doris Grinspun, présidente de l'Association des infirmières autorisées de l'Ontario

En point de presse jeudi, le premier ministre Ford a dit ne pas vouloir prendre une décision précipitée, tout en affirmant que toutes les options étaient à l'étude, sans donner plus de détails.

C'est ce qu'il répète dans un tweet, vendredi matin. Il qualifie la situation actuelle de « préoccupante » et affirme qu'il discutera avec les dirigeants d'hôpitaux de façons de renverser la vapeur.

La réunion téléphonique doit avoir lieu à 13 h, selon le bureau du premier ministre. La ministre de la Santé, Christine Elliott, et le médecin hygiéniste en chef de l'Ontario, le Dr David Williams, doivent aussi y participer.

La province a déjà demandé aux conseils scolaires de se préparer à la possibilité de basculer vers l'enseignement en ligne au retour du congé des Fêtes.