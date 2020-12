Kyle Lowry croit que la COVID-19 va inévitablement toucher des joueurs de la NBA

Ainsi, la clé du succès sera la souplesse, selon Lowry.

Le joueur étoile des Raptors de Toronto a joué un rôle clé dans la réussite de la relance de la saison au complexe de Walt Disney World l'été dernier. Toutefois, la sécurité que procurait la bulle est disparue. Les équipes vont traverser les États-Unis où le virus continue de faire rage.

Ça va arriver et nous devrons nous ajuster. Et lorsque ça arrivera, personne ne saura comment les joueurs l'ont attrapé, comment les instructeurs l'ont attrapé ou comment quelqu'un d'autre l'a attrapé. Personne ne comprendra comment c'est arrivé. Kyle Lowry, joueur des Raptors

Toutefois, les joueurs, l'équipe, les instructeurs, la ligue devront avancer, faire des ajustements et trouver les réponses au fur et à mesure, et ce sera une année différente, dit Lowry. Ce sera une année difficile, mais nous avons quelques-unes des meilleures personnes travaillant avec nous, travaillant pour nous.

Lowry a ajouté que les joueurs devront être pleinement respectueux des règles en portant leurs masques et en évitant de se rendre dans des endroits qui ne sont pas sécuritaires.

Parce que, en fin de compte, c'est notre travail, n'est-ce pas, et nous devons le pratiquer à grande intensité , note-t-il.

Le vétéran de 34 ans s'est adressé aux journalistes via une visioconférence jeudi. Il s'agissait de sa première sortie publique depuis que l'équipe s'est rassemblée dans son domicile temporaire de Tampa il y a deux semaines.

Lowry assure que l'ajustement à ce nouveau domicile se passe bien et que sa famille et lui ont trouvé un bel endroit où vivre.

Bientôt joueur autonome

Lowry dit ne pas avoir discuté avec la direction de l'équipe de son statut contractuel, lui qui doit devenir joueur autonome l'été prochain.

Mon objectif est de demeurer concentré sur la quête d'un championnat avec les Raptors de Toronto. Ç'a toujours été mon objectif , a-t-il affirmé.

Je vais laisser les autres choses se régler par elles-mêmes, a-t-il ajouté. Pour le moment, l'important c'est de nous mettre en marche, ici à Tampa, et nous placer dans une bonne position.

Lowry n'a pas fait le voyage à Charlotte pour les deux premiers matchs préparatoires des Raptors, pour des raisons de gestion de temps d'utilisation.

L'entraîneur-chef Nick Nurse a fait savoir que Lowry est en excellente condition physique.

Lowry sera le chef d'orchestre d'un nouvel alignement qui sera privé de Serge Ibaka et de Marc Gasol. Il a été déçu de voir Ibaka partir, bien qu'il soit content pour lui.

Les Raptors compléteront leur calendrier préparatoire vendredi soir contre le Heat de Miami lors de leur premier match au Amalie Arena, leur domicile en attendant que les restrictions liées à la COVID-19 soient allégées à Toronto et au Canada.

En amorce de la saison régulière, ils seront les hôtes des Pelicans de La Nouvelle-Orléans mercredi prochain.