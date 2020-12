Des travailleurs incapables de trouver un logement abordable à Sutton

Les logements et habitations abordables se font rares à Sutton. En un an, le prix médian des transactions immobilières pour des résidences unifamiliales a d’ailleurs fortement augmenté. Il s’agit d’un sérieux casse-tête pour certaines entreprises qui peinent à retenir leurs travailleurs puisqu’ils n’ont parfois pas les moyens d’habiter dans le Village.

La rareté des habitations abordables à Sutton est un défi majeur à la poursuite des activités de la ferme Les potagers des nues mains. Tous les commerces de Sutton ont des problèmes de main-d’oeuvre qui sont essentiellement reliés au fait que leurs employés ne sont pas capables de se loger , explique le propriétaire, Yan Gordon.

Pour être en mesure de recruter des travailleurs l’été dernier, M Gordon a été contraint d’offrir de l’hébergement à la ferme. En agissant ainsi, il savait qu’il contreviendrait à la réglementation municipale, mais il n’y avait aucune autre solution selon lui. Je ne veux pas offrir des forfaits Airbnb à des gens. Je veux juste loger mes employés qui n’arrivent pas à trouver un logement à Sutton , plaide-t-il.

La Commission de la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) lui demande maintenant de tout démanteler. Je suis à deux poils de juste dire, on ferme les portes , se désole-t-il.

Si je ne suis pas capable de loger les travailleurs [à la ferme], mes opérations, au mieux, vont être coupées de 75 %. Yan Gordon

Le conseil municipal se montre ouvert à adapter sa réglementation pour favoriser la rétention des entreprises agricoles. On est conscient que les règles ne sont pas tout à fait adaptées à leurs besoins. Alors ,ce sont des choses [ajustements à la réglementation] qui vont se faire dans les mois qui viennent , souligne la conseillère municipale, Dominique Parent.

Un enjeu pour les commerçants

Yan Gordon a loin d’être le seul a ressentir les impacts du manque de logement. Marianne Bourque, une jeune artiste, qui travaille dans une boutique du centre-ville, est forcée de vivre dans une cabine touristique en forêt. Je ne sens pas que j’ai une grande autonomie parce que je n’ai pas de voiture, explique-t-elle. J’aimerais cela trouver quelque chose dans le village, mais je ne trouve rien à cause des logements qui sont trop chers.

Le président de l’organisme Habitations abordables Sutton, Kenneth Hill, constate que plusieurs travailleurs sont forcés de vivre en périphérie de Sutton en raison des prix élevés des logements.

L’enjeu c’est de les [travailleurs] garder ici. Ça aide à notre société, à notre école. Kenneth Hill, président de l’organisme Habitations abordables Sutton.

Certaines personnes décident même de louer un appartement à Cowansville, qui est situé à plusieurs kilomètres de Sutton. Quand on travaille au salaire minimum puis qu’on demeure à 20 kilomètres [de Sutton], si on se trouve un emploi à Cowansville, juste la différence d’essence par semaine fait que ces gens-là décident de rester à Cowansville et ne reviennent pas à Sutton , constate-t-il.

Une stratégie de l’habitation en élaboration

L’organisme Habitations abordables Sutton espère pouvoir concrétiser dans les prochains mois un projet de construction de 18 logements abordables.

Kenneth Hill ne se fait toutefois pas d’illusion. On a une quarantaine de demandes pour 18 logements. Ce n’est pas juste un problème qui pourra régler le problème , admet-il.

Le conseil municipal est conscient qu’il faudra en faire encore plus. C’est un vrai problème, tranche la conseillère municipale Linda Graham. On travaille avec la MRC parce qu’on veut vraiment un milieu de vie dynamique. On élabore une stratégie d’habitation.

Si vous habitez à Sutton, c’est très difficile avec le niveau de salaire qu’on a, d’être capable d’acheter quelque chose. Linda Graham, conseillère municipale

Les villégiateurs qui achètent une maison secondaire à Sutton peuvent contribuer à augmenter la pression sur le marché, explique la conseillère municipale Dominique Parent. Il y a quand même une pression qui est exercée parce qu’on arrive avec des maisons beaucoup plus chers. C’est un autre type de villégiateurs. Puis c’est vrai que ça fait pression sur la population locale qui elle, quand elle veut se reloger, c’est beaucoup plus difficile parce que les prix ont augmenté , analyse-t-elle.

Une pression plus forte en raison de la pandémie

L’engouement des milieux ruraux qui s’observe depuis le début de la pandémie ne fait qu’aggraver le problème. Le prix médian des résidences unifamiliales a fortement augmenté en un an selon les données de Centris.

Beaucoup de personnes ont décidé d’acheter une maison secondaire à Sutton [durant la pandémie], ce qui ajoute une pression aux prix. Lynda Graham, conseillère municipale

Dans la MRC de Brome-Missisquoi, c'est à Sutton où le pourcentage des citoyens qui dépensent plus de 30 % deleurs revenus pour se loger, est le plus élevé. Selon les données fournies par la MRC, il s’agit 43 % des locataires et de 16,2 % des propriétaires. Au Québec, ce ne sont que 33,7 % des locataires qui sont dans cette situation.

Un autre enjeu: certains immeubles à logements sont transformés en résidence unifamiliale. La plupart des vieilles maisons victoriennes avaient des logements de dedans, explique M. Hill. Au fur et à mesure qu’elles se vendent, elles reviennent en unifamiliale. On a perdu pas loin d’une centaine de logements en 20 ans

Bien que la popularité de Sutton peut générer d'importants revenus fonciers pour la Ville, elle amène son lot dedéfis pour les résidents et les commerçants.

