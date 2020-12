Temps des Fêtes : le ministre de la Santé répond à vos questions

Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur les restrictions qui seront en vigueur durant le temps des Fêtes. Patrice Roy a posé les questions qui reviennent le plus souvent au ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Le gouvernement Legault a confirmé le 3 décembre que les Québécois ne pourront pas se rassembler pour Noël et pour le jour de l’An, à quelques exceptions près. Ce sont justement ces exceptions qui semblent encore mal comprises.

Vivant seule, pourrais-je me joindre à la bulle familiale de ma fille, qui comprend deux adultes et deux enfants, pour Noël, et visiter mon fils dans une autre bulle monoparentale le jour de l’An?

Christian Dubé – La réponse est non. Non, parce que ce qu’on veut, c’est donner aux personnes seules l’accès à une bulle, mais une bulle seulement. La raison, c’est pour ne pas faire de contacts avec d’autres bulles. On veut limiter les contacts, alors c’est une personne, pour une bulle familiale.

Les étudiants peuvent retourner voir leurs parents à Noël. Les parents qui ont plusieurs enfants sont-ils vraiment obligés d'en choisir un seul entre ceux-ci?

C.D. – Le choix est difficile, mais ils doivent en prendre juste un, toujours avec un objectif de limiter le nombre de contacts dans cette période pour les raisons qu’on comprend, pour les hospitalisations.

On ne fait pas ça pour se faire des amis, comme ce qu’on fait avec les restaurants et avec les commerces. C’est triste ce qui est en train d’arriver, mais je le répète, on est dans le dernier bout. Regardez [le personnel de la santé], regardez comment ces gens vont passer un Noël difficile. Le plus beau cadeau de Noël, c’est le sacrifice qu’on fait pour notre réseau. On ne se fait peut-être pas d’amis, mais je pense qu’on prend les bonnes décisions pour la population. J’aime mieux avoir des gens qui m’aiment moins aujourd’hui, mais faire la bonne chose pour la population.

Mon mari et moi résidons en Mauricie et avons un seul fils célibataire vivant en Montérégie. Peut-il nous visiter et dormir chez nous entre le 25 décembre et le 11 janvier?

C.D. – La réponse est oui. Une personne, dans une bulle, aucun problème. C'est le principe d’éviter qu'une personne seule reste seule. On aimerait pouvoir en faire plus. Mais après avoir écouté la santé publique, on a dit on va travailler à minimiser les contacts tout en permettant à une personne seule de se joindre à une bulle familiale .

Pour les CHSLD, il n’y a pas de sortie permise pour les résidents?

C.D. – De toute façon, il y a très, très peu de résidents qui peuvent sortir étant donné leur état de vulnérabilité et leur mobilité réduite.

Si ma mère est dans une résidence privée pour personnes âgées, peut-elle venir chez moi? La résidence n'a pas le droit de l'interdire de venir me voir?

C.D. – Absolument. Dans une RPArésidence privée pour aînés , les gens sont là un peu comme location. C'est comme un loyer, c'est leur choix. Votre mère peut vous visiter, en autant que c’est une seule personne, dans une bulle familiale. Alors on est en train de regarder comment on va faire ça, mais il y aura une certaine période de confinement quand elle retournera dans la RPArésidence privée pour aînés , limiter les déplacements. C’est encore une fois pour éviter que les personnes seules restent seules et puissent aller voir une bulle.

Outre les questions du public, le ministre de la Santé a aussi dû répondre aux questions de Patrice Roy. Notamment, jusqu’où peut se rendre le nombre d'hospitalisations liées à la COVID-19 avant que toutes les lumières rouges ne soient allumées?

C.D. – C’est pas mal rouge, déjà. Quand on est obligé de faire du délestage, donc malheureusement de déplacer des infirmières ou des médecins qui étaient prévus pour faire des opérations régulières, de traiter un cancer ou un AVC pour aller soigner des patients en COVID-19, je vous dirais que c’est pas mal rouge pour moi. Rendu à 1000 hospitalisations, avec plus de 120 personnes aux soins intensifs, ça commence à être pas mal serré. Une des raisons, c’est qu’on a beaucoup de personnel qui s’est retiré pour des causes de COVID-19. C’est pas juste d’avoir des chambres disponibles, mais aussi d’avoir le personnel pour traiter les deux types de patients.

Alors comment avez-vous réagi quand vous avez vu les images de votre collègue Denis Tardif dans une brasserie à Rivière-du-Loup?

C.D. – Comme bien des Québécois. Pour moi, ce n'est pas acceptable, c’est une erreur de jugement, il s’est retiré du caucus et je pense que c’était la seule décision à prendre. Il faut prêcher par l’exemple. C’est ce qu’on demande aux Québécois. On sait qu’on est tanné, on a hâte que ça finisse, le vaccin s’en vient et ce n’est justement pas le temps de lâcher. Ce comportement-là n’était pas acceptable et je suis content qu’il ait décidé de se retirer du caucus.

Le député de Rivière-du-Loup–Témiscouata, Denis Tardif, s'est retiré du caucus des députés de la Coalition avenir Québec (CAQ) après la diffusion d'une vidéo où on le voit faillir aux mesures sanitaires dans un bar.

Quel rapport avez-vous à cette heure-ci de la vaccination? Comment ça se déroule?

C.D. – Ça se déroule très bien. Je suis content, parce qu’on avait beaucoup de questions il y a quelques semaines à savoir si on allait être prêts. En ce moment, on est la province qui performe le mieux, on a déjà fait plus de la moitié des vaccins qu’on avait reçus en période de tests. En date d’hier soir, on en avait plus de 2500, donc plus de la moitié qui avaient déjà été passée.