Un peu de magie pour le temps des Fêtes

Comme plusieurs artistes de la scène, le magicien Marc Tardif a dû se réinventer pour continuer à présenter ses spectacles.

À sa grande surprise, la demande pour des spectacles de magie a explosé dans les écoles du pays. Il a donc créé un spectacle pour l’Halloween et modifié un spectacle de magie de Noël qu’il présentait déjà.

Les écoles me demandent des versions préenregistrées de mes spectacles. Il est plus facile pour eux de présenter le spectacle à l'heure qui leur convient. Et nous n’avons pas à faire face aux problèmes de connexion Internet.

Marc Tardif, auteur, magicien et conférencier