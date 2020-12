Les animaux à colorier de l'artiste magogoise Marie-Michèle Desmarais

L'artiste, connue pour ses œuvres animalières au fusain, souhaite répandre un peu de joie durant la période des Fêtes. Je me suis assise avec mes filles et ce qu'on a fait, c'est qu'on a sorti mes images originales. On s'est mises à voir ce qu'on pourrait leur ajouter pour leur donner un p'tit esprit des Fêtes , explique l’artiste magogoise.

L'idée, de son conjoint, a d'abord germé lors du premier confinement. Tous les parents étaient dans la même situation et cherchaient une façon d'occuper leurs enfants. La dessinatrice a donc créé son premier cahier à colorier, intitulé Ça va bien aller.

L’artiste Marie-Michèle Desmarais. Photo : Radio-Canada

Ça s'est répandu dans les CHSLD, dans les maisons, ç'a été publié chez Naître et Grandir, Simons et La Presse , affirme l'artiste, heureuse de l'intérêt suscité.

En plus du cahier à colorier des Fêtes, Marie-Michèle propose également, sur son site internet, une carte de Noël. On va aller porter la carte de souhaits à un voisin, qui sera peut-être seul pour Noël , ajoute-t-elle.

L'activité de colorier comporte certainement des bienfaits, et l'artiste est la première à l'affirmer. C'est ma passion, c'est ma thérapie de tous les jours. De rajouter de la couleur, on se concentre juste là-dessus et nos idées sont plus claires. Ça nous relaxe surtout , croit-elle.

La carrière artistique de l'orthophoniste se porte à merveille. Les ventes de ses œuvres ont explosé depuis le début de la pandémie, surtout depuis qu'elles sont disponibles chez Simons.

Deux grands projets sont en développement. De projets qui pourraient voir le jour d'ici deux ans.