La pêche au crabe des neiges retrouve sa certification de pêche durable

Cette certification internationale signifie que cette industrie respecte des normes qui visent à préserver l'écosystème marin.

Elle avait été perdue en 2018 en raison des nombreux cas de mortalité de baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent.

Les zones de pêche 12A à 17 retrouvent maintenant leur certification. Seule celle de la zone 12B est toujours suspendue.

Carte de pêche au crabe des neiges de Pêches et Océans Canada

Cette certification atteste qu’il n’y a pas de surpêche, que le produit est de qualité supérieure et que les pêcheurs se soumettent aux règles les plus strictes en matière de pêche durable.

Selon le directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP), Jean-Paul Gagné, il s'agit d'un avantage pour la commercialisation puisque de plus en plus de consommateurs recherchent des produits issus d'une pêche durable.

Ce n’est pas obligatoire, mais c’est recommandé , dit-il. On va favoriser du crabe qui a la certification MSCMarine Stewardship Council .

La MSCMarine Stewardship Council , c’est à peu près la norme la plus sévère et la plus reconnue mondialement. [...] Au Japon, c’est rendu obligatoire quasiment partout.

Jean-Paul Gagné, directeur général de l'Association québécoise de l'industrie de la pêche (AQIP)