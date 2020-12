L’organisme eHealth demande davantage de financement au gouvernement de la Saskatchewan

Près d’un an après la cyberattaque ayant paralysé le système informatique d’eHealth , l’organisme demande au gouvernement de la province une hausse dans son financement.

Dans une note dont CBC/Radio-Canada a reçu une copie, l’organisme s’occupant du système informatique du secteur de la santé de la Saskatchewan réclame 150 millions $ supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Cet argent servirait à mettre à jour le système informatique.

Selon eHealth, un financement inadéquat et un matériel vieillissant pourraient affecter les services du secteur de la santé et mettraient à risque la sécurité des patients.

Le ministre de la Santé, Paul Merriman, reconnaît que toute menace sur les informations de santé ou de vie privée des Saskatchewanais est préoccupante.

Il demandera d’ailleurs à son équipe de trouver des façons d’améliorer le système.

Une cybersécurité critiquée

Steve Waterhouse, un spécialiste en cybersécurité, peine à comprendre pourquoi le gouvernement n’est pas plus vigilant, surtout en pleine pandémie.

Qu'un gouvernement provincial n'ait pas fait plus de démarches et pris plus de précautions pour protéger l'information citoyenne, c'est quand même ahurissant à ce moment-ci de l'année, affirme-t-il. Il y a nécessairement un laxisme, pour ne pas dire une absence de compréhension de la cybermenace .

Un peu plus tôt au mois de décembre, la vérificatrice provinciale, Judy Ferguson, notait dans son rapport qu’eHealth devrait revoir son système de sécurité informatique.

Elle écrivait notamment que bien qu'eHealth ait déterminé 38 failles possibles dans son système, seules sept d’entre elles possèdent un plan de secours.

De plus, aucun de ces plans d’urgence n’a été testé, ce qui augmente le risque d’un retard pour revenir à la normale si un nouveau problème informatique devait survenir.

L'organisme eHealth est responsable de la gestion du système informatique du secteur de la santé de la Saskatchewan.

Avec les informations de Charles Le Bourgeois