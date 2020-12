Keveren Guillou, 21 ans, est en 3e année d’études de communication à l’Université Simon Fraser (SFU). Il vient de boucler ses examens de décembre. Le plus difficile pour lui, c’est de devoir tout faire en ligne, depuis chez lui.

Normalement, j’adore aller aux cours, être là en personne. Je trouve que c’est la meilleure façon pour moi d’étudier. C’est plus aussi facile maintenant. Mais je dois rester dans ma petite chambre et me forcer à faire mes lectures. Keveren Guillou, étudiant, SFU

Keveren Guillou aimerait retrouver les salles de cours et ses amis, car il trouve difficile de rester motivé quand tout se fait devant l'écran, seul, dans sa chambre. Photo : Keveren Guillou

Keveren Guillou a de la difficulté à se projeter dans le futur. Est-ce que je vais encore devoir faire mes devoirs dans ma chambre dans un an , se demande-t-il. Moi, j’ai envie d’étudier dans un autre pays, mais je ne sais pas si je vais pouvoir faire ça. Je sais que c’est ce que je veux faire, mais c’est un peu triste.

Wendy Nsengiyumva trouve difficile de ne pouvoir avoir accès aux bibliothèques et au campus de SFU, pour étudier. Elle vit avec sa famille à Surrey. ( archives 2019) Photo : Wendy Nsengiyumva

Wendy Nsengiyumva, 20 ans, est en 2e année au programme d’affaires publiques et internationales, le French Cohort Program, à la SFUUniversité Simon Fraser . Elle vit chez sa famille à Surrey.

Elle aimerait pouvoir aller étudier dans des bibliothèques ou sur le campus de la SFUUniversité Simon Fraser pour pouvoir mieux se concentrer. La pandémie l’empêche aussi de pouvoir travailler et c’est un problème pour elle. Elle confie qu’elle pense trop à ses études et qu'elle connaît beaucoup d’autres étudiants dans le même cas.

Il y a deux mois, j’ai dû parler à une conseillère pour lui parler de mes stress et de mon manque de motivation. Elle m’a appris que j’ai besoin d’un équilibre entre mes études et ma propre vie […] j’ai besoin de petites pauses pour relaxer. Wendy Nsengiyumva, étudiante, SFU

Bridget Stringer-Holden tente de se fixer des objectifs quotidiens pour rester concentrer sur ses études. Elle inclut des marches à l'extérieur régulièrement. Photo : Bridget Stringer-Holden

Bridget Stringer-Holden, 21 ans, est en 3e année d’études de communication à l’Université Capilano. Elle essaie de structurer sa journée de travail pour rester focaliser sur ce qu’elle doit faire. Elle craint que sans cela, une fois la pandémie passée, elle ait du mal à se concentrer en classe ou au travail.

Chaque matin, je fais une liste de tout ce que je veux accomplir durant la journée , explique la jeune femme. Ça ne marche pas nécessairement comme ça, mais, je dois vraiment me dire que pour cette heure, je vais travailler sur un projet ou je vais aller aller à la classe et je ne vais pas regarder mon cellulaire.

Bridget Stringer-Holden retourne au domicile familial sur la côte Sunshine après ses examens. Elle devra cependant, par précaution, rester isolée pendant 14 jours dans sa chambre pour ne pas risquer d’exposer ses parents à la COVID-19.

L’année prochaine, c’est ma dernière année à l’université et c’est un peu difficile, car je ne serai pas avec mes amis. Il n’y aura pas de photos et s’il y en a, ce sera seulement moi dans une salle. Bridget Stringer-Holden, étudiante, Université de Capilano

L’étudiante s’attend à ce que la recherche d’un emploi soit aussi difficile avec la pandémie qui dure.

Après les études, une recherche d'emploi en pleine pandémie

Juliette Karmel terminera ses études en avril 2021 à l'Université de la Colombie-Britannique. Elle est préoccupée par sa future recherche d'emploi en pleine pandémie. Photo : Juliette Karmel

C’est également une préoccupation pour Juliette Karmel, 23 ans, étudiante en 5e année d’économie et d’histoire de l’art à l’Université de la Colombie-Britannique (UBC). J’ai super peur , partage la jeune femme. On se dit que ça va aller mieux à cause des vaccins qui commencent à arriver, mais ce ne sera pas encore la fin et je ne sais pas ce que ça va être de chercher du travail dans cette période.

Elle a pu rejoindre sa famille à Seattle pour les fêtes alors qu’elle ne les a pas vus depuis cet été. Elle souligne être chanceuse, car beaucoup d’étudiants internationaux sont bloqués à Vancouver en raison des restrictions causées par la pandémie.

Elle tire des leçons de cette crise si particulière.