Alek Minassian est incapable de faire des choix rationnels, selon sa défense

La défense d'Alek Minassian affirme dans ses arguments finaux que son client était incapable de faire des choix rationnels derrière le volant de la fourgonnette qu'il a louée pour perpétrer son crime. L'individu de 28 ans a plaidé non coupable à dix accusations de meurtre prémédité et 16 de tentative de meurtre.

L'autisme n'avait encore jamais été présenté comme une défense de non-responsabilité criminelle dans un procès au Canada.

L'état mental d'Alek Minassian au moment de l'attaque est au centre du procès, puisqu'il a déjà admis son crime le soir du 23 avril 2018 au poste de police.

L'attaque au camion-bélier a fait 10 morts et 16 blessés sur la rue Yonge dans le nord de Toronto en 2018.

La défense a donc tenté jeudi de démontrer, par la prépondérance des probabilités, que son client n'est pas du tout criminellement responsable de son acte.

L'avocat Boris Bytensky soutient que l'accusé ne sait discerner le bien du mal, parce que son état d'autiste altère son jugement moral et son sens de la réalité et l'empêche de ressentir de l'empathie pour autrui.

L'avocat de la défense, Boris Bytensky. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Il ne fait toutefois aucun doute, selon la défense, qu'Alek Minassian savait ce jour-là que tuer était illégal au sens de la loi, mais il ne comprend pas que son geste était mal d'un point de vue moral.

Il n'a aucune idée de l'horreur de ses actions et de l'impact qu'elles ont eu sur les familles de ses victimes, les survivants et la communauté , explique Me Bytensky.

L'avocat soulève en ce sens une nuance : Alek Minassian n'a pas fait un mauvais choix, il a plutôt failli à faire un choix cohérent et sensé .

Il ne comprend pas les conséquences de ses actions, parce que le développement de son jugement moral a été interrompu dans l'enfance à cause de son autisme , dit-il en reprenant la thèse du Dr Westphal, son témoin-clef.

Le Dr Alexander Westphal est un psychiatre légiste américain qui enseigne à l'Université Yale. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Me Bytensky rappelle à ce sujet que la Couronne n'a d'ailleurs pas su présenter un seul article scientifique qui ait pu contredire la position du Dr Westphal.

L'avocat a mentionné que le prévenu affichait de sérieuses déficiences au niveau de ses interactions sociales et de la communication à un niveau auquel on ne s'attendrait pas pour un homme ayant le quotient intellectuel de l'accusé.

Il est très handicapé dans certains aspects de sa vie, il manque d'empathie et il a une piètre compréhension des perspectives et des émotions des autres , poursuit Me Bytensly.

Alek Minassian écoute par lien vidéo de sa prison les arguments finaux de ses avocats. Photo : Radio-Canada / Pam Davies/CBC News

La défense cite par exemple l'incohérence d'une déclaration d'Alek Minassian, lorsqu'il a révélé à un psychiatre que la création d'une appli informatique et la commission d'une tuerie de masse étaient des réalisations équivalentes .

Une telle pensée est révélatrice de l'état de son raisonnement , souligne Me Bytensky.

Me Bytensky ajoute que l'état d'autiste de son client l'a rendu vulnérable de sorte qu'il a été fortement influencé par ses lectures sur Internet.

Il précise que son client y a retrouvé une communauté marginale, parce qu'il se sentait isolé de la société.

La juge Anne Molloy avait plusieurs questions durant le plaidoyer de la défense. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

Selon la défense, l'hyperattention si caractéristique aux autistes a fait en sorte que l'accusé était obnubilé par les tueries de masse et le mouvement des Incels, ces abstinents involontaires qui en veulent à la société, parce qu'ils sont encore puceaux.

Me Bytensky répète que l'accusé n'était pas en colère contre les femmes et que sa prétendue adhésion à leur mouvement n'était qu' une ruse .

Il explique que l'argument des Incels que le prévenu a évoqué au poste de police pour expliquer son mobile n'avait pour but que de rehausser son niveau de notoriété dans le public .

Un psychiatre-légiste, le Dr John Bradford, a également témoigné pour la défense dans ce procès. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La défense soutient qu'Alek Minassian souhaitait ardemment que l'on se souvienne de lui comme celui qui a tué le plus de personnes et qu' il tenterait d'en tuer encore plus s'il devait être libéré de prison .

Me Bytensky rappelle que son client voulait réussir dans la vie, mais qu'il s'en sentait incapable. Il s'inquiétait davantage de ses échecs , dit-il.

L'avocat explique que le prévenu était si effrayé à l'idée de rater sa vie qu'il a cherché la notoriété en voulant tuer le plus de piétons possible sur la rue Yonge le jour de l'attaque.

Le procureur Joseph Callaghan sera celui qui présentera les arguments finaux de la Couronne. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La capacité de faire des choix rationnels est, selon lui, un critère à remplir pour être reconnu non criminellement responsable d'un crime au Canada.

Vous devriez reconnaître [mon client] non criminellement responsable pour son crime vil et horrible qui a changé à jamais la vie de nombreuses personnes , a-t-il conclu, en s'adressant à la juge Molloy.

Ce sera au tour de la Couronne de présenter ses arguments finaux vendredi.

Les procureurs ont montré lors du procès que l'état d'autisme de l'accusé ne remplissait pas les critères de la non-responsabilité criminelle, bien qu'ils reconnaissent qu'une telle possibilité puisse exister.