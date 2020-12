Rémabec achète 50 % de la scierie Petit Paris de Saint-Ludger-de-Milot

La Coopérative forestière Petit Paris garde la propriété de l'autre 50 % de cette division qui emploie 110 personnes.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Les deux entreprises ont émis un communiqué jeudi indiquant que la relation entre les deux entreprises allait de soi puisqu'elles oeuvrent toutes les deux dans le même territoire de coupe et qu'elles vivent les même défis d'approvisionnement.

Le Groupe Rémabec est déjà propriétaire de la scierie Arbec de L'Ascension, à une trentaine de kilomètres de là. En plus du Lac-Saint-Jean, cette compagnie est aussi présente en Mauricie et sur la Côte-Nord. Elle compte 2000 employés répartis dans 11 usines et 40 filiales.

Les entreprises ne précisent pas pour l'instant l'impact sur les emplois sinon que le regroupement permettra d'améliorer la rentabilité des deux scieries. Elles estiment que le régime forestier mis en place en 2013 a entraîné une hausse de 30 % du coût des opérations forestières.

Produits Forestiers Petit Paris existe depuis plus de trente ans et aujourd’hui, avec le Groupe Rémabec, un nouveau chapitre s’inscrit dans la pérennité de la scierie et nous en sommes très fiers. Ce nouveau partenariat sera très bénéfique à PFPPProduits Forestiers Petit Paris puisqu’il permettra de poursuivre les investissements amorcés au cours des dernières années afin de permettre à l’entreprise de faire face aux défis de demain , a déclaré, par voie de communiqué, Alain Paradis, directeur général de la Coopérative forestière et de PFPPProduits Forestiers Petit Paris .

Selon le communiqué, depuis les quatre dernières années, des sommes importantes ont été investies dans la modernisation de l'usine, dont en 2016 l'installation d’une nouvelle bouilloire à la biomasse moins polluante, pour 4,3 M$, et le remplacement de la ligne de sciage principale en 2017, au coût de 7,6 M$.

Nous serons plus forts en ce qui a trait aux opérations forestières et aux opérations en usine, et nous pourrons optimiser nos équipes sur le terrain, ce qui sera bénéfique autant pour la Coopérative forestière que pour nous , a indiqué de son côté Réjean Paré, président et chef des opérations du Groupe Rémabec.

Avec Gilles Munger