Inspection virtuelle des avertisseurs de fumée à Gatineau

Le SSIGService de sécurité incendie de Gatineau demande, pour cette fois, à la population de le faire. Un nouvel outil en ligne d'autovérification des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone est maintenant disponible pour y arriver.

Louis George Gaulin est préventionniste au Service de sécurité incendie de Gatineau. Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Il a fallu se réinventer. On a l’obligation de faire 20 000 visites pour la vérification des avertisseurs fumée et de monoxyde de carbone annuellement. Cette année, à cause de la pandémie on en a fait 8300 seulement , explique Louis-Georges Gaulin, préventionniste au sein du SSIGService de sécurité incendie de Gatineau .

D’ici le 8 janvier, les résidents sont invités à faire la vérification et remplir un formulaire en ligne proposé par le Service de sécurité incendie de Gatineau ( SSIGService de sécurité incendie de Gatineau ). L'exercice est simple et ne prend que quelques minutes, souligne M. Gaulin.

On appuie sur le bouton Test, on s’assure que ça fonctionne, on s’assure que les piles ont été changées au courant de la dernière année et on remplit le formulaire , indique M. Gaulin.

Le questionnaire simplifié de cinq questions est accessible sur le site de la ville de Gatineau. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet peuvent répondre au questionnaire par téléphone en signalant le 3-1-1.

Nombre d’incendies en hausse depuis la pandémie

Par ailleurs, alors que l’année tire à sa fin, le Service de sécurité incendie de Gatineau ( SSIGService de sécurité incendie de Gatineau ) constate une hausse des incendies sur le territoire. Depuis le début de l’année, on compte plus de 450 incendies et un décès. En 2019, le bilan était de 390 incendies et trois décès.

Selon Louis-Georges Gaulin, la situation est attribuable à l’augmentation du temps passé à la maison en raison de la pandémie de COVID-19. Plus il y a d'activités à la maison, plus les risques augmentent, explique-t-il.

Le constat est le même à Ottawa qui a connu son année la plus sombre avec neuf incendies mortels en 2020.

Avec les informations d’Alexandra Angers.