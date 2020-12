Agression sexuelle : deux ans de prison pour un ex-chauffeur de taxi d’Halifax

Reconnu coupable en août, Al-Rawi était devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse pour le prononcé de la sentence, jeudi à Halifax.

La Couronne réclamait quatre ans de prison et son avocat plaidait pour deux années d’emprisonnement.

Les faits

C’est au domicile de Bassam Al-Rawi, dans le secteur Bedford de la ville d’Halifax, que s’est produite l’agression sexuelle le 15 décembre 2012.

Durant le procès, la victime, dont le nom est protégé par un interdit de publication, a raconté être sortie avec des amis le 14 décembre 2012 et s’être perdue à Halifax, une ville qu’elle n’habitait pas. Bassam Al-Rawi l’a alors fait monter dans son taxi et l’a amené chez lui, où il l’a agressée durant la nuit.

La femme avait signalé l’agression, mais la police d’Halifax n’avait pas déposé d’accusations.

C’est lorsque le même chauffeur de taxi a été acquitté d’une accusation d’agression sexuelle à l’endroit d’une autre femme en 2017 et que le jugement avait fait grand bruit que la victime est revenue à la charge et a répété ses allégations. La police a alors rouvert le dossier, puis déposé des accusations en 2018.

Une peine plus sévère était réclamée

La procureure de la Couronne, Carla Ball, demandait que Bassam Al-Rawi soit envoyé en prison pour quatre ans, car il s’agissait, dit-elle, d’une agression sexuelle violente dans laquelle l’agresseur a pénétré la victime.

Elle a évoqué des circonstances aggravantes : que Bassam Al-Rawi n’a jamais reçu de consentement verbal de la victime, qu’il lui a enlevé ses vêtements de façon agressive , et qu’il savait qu’elle était lourdement intoxiquée et couchée les yeux fermés. Au procès, la victime a raconté avoir prétendu être inconsciente durant l’agression.

Selon la procureure, Al-Rawi ne démontre aucun remords et n’accepte pas la responsabilité de ses actes.

Le juge Gerald Moir a cependant prononcé une sentence de deux ans d’emprisonnement, comme le demandait Ian Hutchison, l’avocat de la défense.

Bassam Al-Rawi arrivant à la Cour suprême de Nouvelle-Écosse à Halifax avec sa femme et son avocat le 28 août 2020. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Ce dernier a rappelé au juge que les accusations contre son client ont été très médiatisées. Ces photos, ces articles resteront sur Internet horriblement longtemps , a dit l’avocat au juge. Ça va l’affecter toute sa vie.

L’avocat a dit craindre que Bassam Al-Rawi, qui a deux entreprises en Allemagne, où il s’est installé après avoir quitté le Canada, doive déclarer faillite.

Des répercussions depuis 8 ans pour la victime

La victime, qui n’habite plus en Nouvelle-Écosse, a fait une déclaration par vidéo, jeudi.

Elle dit que cette agression sexuelle continue, huit ans plus tard, d’affecter sa vie personnelle, sa santé mentale et sa carrière. Après avoir porté plainte en 2012, elle a communiqué plusieurs fois avec la police et a dû raconter son histoire à d'autres enquêteurs des années après.

Au fil des ans, elle a dû expliquer à ses employeurs qu’elle avait été victime d’un crime sexuel, afin de justifier les absences nécessaires pour se rendre au procès de son agresseur, et pour suivre une thérapie, a-t-elle expliqué.

Elle dit avoir commencé à souffrir de trouble panique après l’agression. Encore aujourd’hui, elle ressent une grande peur des taxis, mais doit quand même les utiliser, car elle voyage pour le travail.

Mais le plus grand impact a été la peur, pendant huit ans, que son cycle de prédation et d’abus continue , a-t-elle déclaré. Enfin, aujourd’hui, je sens que j’en ai fait suffisamment, puisque Bassam Al-Rawi est tenu responsable par ce tribunal.

La longue saga judiciaire de Bassam Al-Rawi

15 décembre 2012 : À son domicile de Bedford, Bassam Al-Rawi agresse sexuellement une femme qu’il avait fait monter dans son taxi à Halifax. Cette femme porte plainte, mais apprend en mars 2013 que la police ne déposera pas d’accusations.

22 mai 2015 : Un policier découvre une femme inconsciente dans le taxi de Bassam Al-Rawi à Halifax. Il sera accusé d’agression sexuelle.

1er mars 2017 : Bassam Al-Rawi est acquitté au terme d’un premier procès pour une agression sexuelle alléguée. Le juge Gregory Lenehan écrit alors dans son jugement : De toute évidence, une personne ivre peut donner son consentement à un rapport sexuel.

Le 7 mars 2017 à Halifax, des manifestants dénonçaient les propos du juge Gregory Lenehan, qui avait présidé le premier procès de Bassam Al-Rawi. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

7 mars 2017 : Critiqués par une ministre et par des citoyens, les propos tenus par le juge Lenehan dans le jugement Al-Rawi provoquent des manifestations.

31 janvier 2018 : La Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse ordonne un nouveau procès pour Bassam Al-Rawi, concluant que le juge Lenehan avait commis une erreur de droit.

28 mai 2018 : Bassam Al-Rawi est accusé d’une agression sexuelle commise à Bedford en 2012.

4 septembre 2019 : Pour la deuxième fois, Bassam Al-Rawi est acquitté au terme du procès portant sur les allégations de 2015.

28 août 2020 : Bassam Al-Rawi est reconnu coupable d’une agression sexuelle commise à Bedford en 2012.

17 décembre 2020 : Bassam Al-Rawi est condamné à deux ans de prison pour une agression sexuelle commise en 2012.