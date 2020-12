Ambulance Saint-Jean déploie des effectifs dans des RPA de l’Estrie

On a une certaine capacité. On connaît bien les besoins qu’on peut combler dans les CHSLD. Sherbrooke, ça ne fait pas longtemps que la demande est arrivée. On va y travailler et probablement on va réussir à combler l’ensemble des besoins, mais ça va nous prendre quelques jours pour pouvoir faire ce recrutement-là. Pendant la période des Fêtes, c’est plus difficile , explique Guy Langlois, chef de la direction à Ambulance Saint-Jean.

La RPA Haut-Bois de Sherbrooke est un des établissements qui a demandé de l'aide au cours des derniers jours. Actuellement, plus de 30 de résidents sur 90 et une douzaine d'employés sont atteints de la COVID-19, selon Léa Maude Roy, responsable des communications pour la Résidence Haut-Bois. Deux résidents y ont également perdu la vie.

Selon Mme Roy, les employés sont à bout de souffle et la situation est fragile. C’est stressant. Beaucoup [d’employés] font des heures supplémentaires. On prend les mesures qu’il faut. Mais reste que le risque est là quand même , admet-elle.

On essaie de garder les résidents le plus possible dans leurs chambres. [Mais] nous sommes une résidence pour personnes âgées atteintes cognitivement. On s’ajuste. C’est plus du cas par cas , ajoute Léa Maude Roy.

Voyant la situation s'aggraver, la direction de la Résidence Haut-Bois a par ailleurs lancé un appel sur les réseaux sociaux pour recruter du personnel. Une trentaine de personnes ont soumis leur candidature, mais l'éclosion en cours a freiné les ardeurs des postulants, selon l’établissement.

Avec les informations de Brigitte Marcoux