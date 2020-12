Les résidents de Neskantaga commencent à rentrer à la maison

Le chef de la Première Nation, Chris Moonias, a annoncé sur Twitter que le rapatriement s’amorce jeudi après des semaines de retard.

Près de 300 membres de la communauté vivent dans un hôtel de Thunder Bay. Ils ont été évacués dans cette ville après la découverte d’une écume huileuse dans le réservoir de la communauté le 19 octobre.

Alors que l'eau a commencé à couler et que le test de 14 jours est arrivé à son terme, nous avons reçu les résultats finaux des tests et nous avons le feu vert , affirme le chef Moonias dans son message publié jeudi.

Bien que l'usine de traitement de l'eau ne soit pas terminée et que nous reviendrons à un avis d'ébullition de l'eau, l'eau coule et elle est plus propre qu'auparavant ajoute-t-il.

La Première Nation Neskantaga fait l’objet d’un avis d’ébullition d’eau depuis plus longtemps que toute autre au Canada. Elle se trouve à environ 450 kilomètres au nord de Thunder Bay et est accessible uniquement par avion et par une route de glace en hiver.

Le chef Moonias affirme que sa Première Nation a fait connaître clairement ses demandes et besoins à Services aux Autochtones Canada.

Même si la route était difficile au début de cette crise de l'eau, nous reconnaissons la coopération et le soutien que nous avons reçu du cabinet du ministre Miller , indique le chef.

Le chef de Neskantaga, Chris Moonias. Photo : CBC/Marc Doucette

Le chef Moonias a déclaré que les crises répétées dans la communauté sont non seulement le résultat d’équipements défectueux, mais aussi d'une bureaucratie qui maintient le statu quo de la misère et de la marginalisation dans les Premières Nations.

Le système doit être réparé , a déclaré le chef à propos des politiques en place pour lever les avis d'ébullition de l'eau.

Il est conçu de la manière dont il est censé fonctionner, pour opprimer les Premières Nations du pays , ajoute-t-il.

Une crise qui perdure

À la fin des années 1980, en raison de problèmes d'infrastructure et d'inondations, Neskantaga a été relocalisé à environ 20 minutes de route à l'ouest, sur une péninsule le long du lac Attawapiskat connue sous le nom de Grandmother's Point.

Dans l'ancienne communauté de Neskantaga, connue sous le nom de Lansdowne House, les gens devaient aller chercher de l'eau à la cabine de l'agence des Affaires indiennes parce que c'était l'un des rares bâtiments reliés à la plomberie.

Les gens ont abandonné leurs cabanes pour la promesse d'une vie meilleure dans un nouvel endroit avec des services améliorés, y compris de l'eau courante dans chaque maison.

En 1993, le ministère fédéral alors connu sous le nom d'Affaires indiennes a financé la construction d'une usine de traitement de l'eau à sable naturel et à faible filtre.

Mais l'installation n'a pas réussi à traiter l’eau adéquatement l'eau et le 1er février 1995, Neskantaga a fait l'objet d'un avis d'ébullition de l'eau qui est encore en place un quart de siècle plus tard.

De résidents de Neskantaga ont peint des affiches. « L'eau, c'est la vie », peut-on notamment y lire. Photo : Facebook/Jon Nathan

Au cours de la campagne électorale fédérale de 2015, le chef libéral Justin Trudeau s'est engagé à mettre fin aux avis d'ébullition de l'eau dans les réserves d'ici cinq ans.

Le gouvernement libéral a reconnu cet automne que cet objectif ne serait pas atteint dans les temps prévus.

Le gouvernement fédéral avait initialement fixé la fin de 2018 comme date limite pour l’amélioration de l'usine de traitement des eaux de Neskantaga, mais des problèmes ont commencé à surgir peu de temps après que la ministre des Affaires autochtones de l'époque, Carolyn Bennett, s'est rendue dans la communauté en 2016 pour annoncer le projet.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   La construction de la nouvelle usine de traitement des eaux de Neskantaga a rencontré plusieurs obstacles. Photo : CBC

Malgré une série de drapeaux rouges au cours des dernières années, Services aux Autochtones Canada n'est pas intervenu dans la crise de l'eau, qui a mené à deux évacuations récentes de la Première Nation.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement fédéral a annoncé un nouveau financement de plus de 1,5 milliard de dollars pour terminer la levée de tous les avis à long terme concernant la qualité de l'eau potable dans tout le pays.