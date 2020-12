Les contes à passer le temps : une vraie veillée du temps des Fêtes!

Les contes à passer le temps célèbreront leur 10 e anniversaire, pandémie ou pas. Préparez-vous à une veillée audio unplugged, festive et touchante.

La compagnie de théâtre La Vierge folle propose cette année six contes dont la thématique principale ou secondaire est le thème de la famille, celle qu'on aime, celle qu'on fuit et celle qui nous manque.

Maxime Robin et Sophie Thibeault collaborent à la direction artistique des «Contes à passer le temps» et Frédéric Brunet en signe la musique. Photo : Stéphane Bourgeois

On y évoque le deuil, l'intériorité, l'amour et la solitude, la joie et la liberté, celle qui fait peur, celle qui enivre.

Les auditeurs auront droit à six contes, dont cinq choisis parmi les éditions précédentes, et quelques chansons qui font chaud au cœur.

D'hier à aujourd'hui

On débute l'audition des contes avec un premier texte signé et narré par Maxime Robin. Il s'agit de L'histoire de l'horloge qui explique pourquoi une horloge grand-père est présente dans toutes les éditions des Contes à passer le temps.

Je vois que c'est mon frère qui m'appelle, sauf que mon frère ne m'appelle jamais et mon frère, ce jour-là, est à Montréal, au chevet de mon père. Extrait de « L'histoire de l'horloge » de Maxime Robin

On poursuit avec des textes de Marc-Antoine Marceau, Anne-Marie Olivier et Jean-Michel Girouard. Chaque histoire a son charme et chaque histoire se déroule dans la ville de Québec.

Entre le bœuf et l'âne gris est particulièrement drôle et raconte une chicane de bénévoles lors de la générale de la crèche vivante à l'église Saint-Charles-de-Borromée.

Vous aurez le cœur chaviré par le désespoir de Josée, seule un 25 décembre, dans Les oiseaux-mouches en hiver.

Les bouteilles à la mer, c'est mieux que les prières. Les probabilités qu'il y ait quelqu'un à l'aut' boutte sont plus élevées. Extrait du texte d'Anne-Marie Olivier, « Les oiseaux- mouches en hiver »

Si la plupart des contes se passent aujourd'hui, Maxime Robin et Sophie Thibeault nous entraînent au 19e siècle, peu de temps après de la construction du Château Frontenac, dans Un cœur pour Québec, un récit inspiré du Conte de Noël de Dickens.

On aurait envie de dire que cette 10e édition des Contes à passer le temps devrait faire partie des services essentiels en cette année si particulière.

En l'espace de deux heures, cette édition unplugged permet d'abolir la solitude, met en lumière la profonde humanité de chacun et surtout, surtout, nous rappelle qu'aucune situation n'est éternelle.

Installez-vous confortablement, désactivez votre téléphone, versez-vous un café ou un verre de vin et démarrez l'écoute des Contes à passer le temps, édition 2020.