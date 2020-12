Élan de solidarité pour les enfants de la DPJ

La Santé publique remarque un élan de solidarité à l'égard des enfants de la Direction de la protection de la jeunesse qui seront accueillis au camp Ville-Joie. Mercredi et jeudi, le CIUSSS comptabilise autour d'une trentaine de nouveaux postulants par jour pour devenir famille d'accueil dans la région. À très courte échéance, d'ici le 5 janvier, trois rencontres d'informations auront lieu.

Des démarches compliquées

Plusieurs familles en processus pour devenir famille d'accueil témoignent de la complexité des procédures, mais n'ont pas souhaité parler publiquement par crainte que cela nuise à leur dossier en cours. Julie Lapierre accepte de parler de façon constructive, sachant qu'elle a à coeur les mêmes objectifs que la DPJ, soit le bien-être des enfants.

Ça m’attriste parce que je sais qu’il y a probablement plus de familles qui pourraient prendre ces enfants-là si les règles étaient un peu assouplies , déplore la mère de famille qui a déjà adopté tant auprès de la DPJ qu’à l’international.

Elle est consciente que des règles sont nécessaires, mais elle pense que ce n’est pas incompatible avec une certaine souplesse. Par exemple, la grandeur de la chambre, ils ne veulent pas que l’enfant soit dans une chambre avec un autre enfant , relate Julie Lapierre qui a aussi dû munir sa maison de plus d’une vingtaine de détecteurs de fumée.

Je pense qu’ils pourraient assouplir sans négliger. Julie Lapierre

La famille qui compte neuf enfants est en attente pour l'adoption de deux autres en Haïti. Le jumelage est fait, le premier contact a été établi jeudi matin, mais le processus avant leur arrivée peut prendre encore plus d’un an.

En attendant, Julie Lapierre aimerait pouvoir accueillir un enfant, mais les règles font qu'elle ne peut faire les deux processus en même temps. Je sais que cet enfant-là serait bien chez nous. On sait c’est quoi l’adoption, famille d’accueil, on s’y connaît. On a plein d’amour à donner, mais on ne peut pas , déplore la mère au foyer.

Une vague d’offres d’aide

La Santé publique reçoit aussi beaucoup d'appels de gens qui veulent aider de différentes façons, sans nécessairement devenir famille d'accueil. Toutefois, le CIUSSS n'accepte pas l'aide ponctuelle de gens qui voudraient par exemple aller bercer les bébés au camp de plein air.

La solution proposée pour respecter les mesures sanitaires est d'offrir une carte-cadeau pour des biens essentiels, comme de l'épicerie ou de la pharmacie, à l'attention de la direction du Centre Jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Avec les informations de Marie-Ève Trudel