Sentier récréatif de Prescott et Russell : un cadeau avant Noël pour des motoneigistes

À une semaine de Noël, les motoneigistes de l’est ontarien ont eu droit à tout un cadeau alors que les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) et VIA Rail se sont entendus pour prolonger le bail permettant au gouvernement régional d’exploiter un sentier récréatif qui traverse la région d’est en ouest.

L’entente d'une durée de six mois a été rendue publique lors d’une réunion spéciale des CUPRComtés unis de Prescott et Russell jeudi.

Cette nouvelle signifie notamment que les motoneigistes de l’est ontarien pourront circuler sur le Sentier récréatif de Prescott et Russell dès que les conditions météorologiques le permettront.

« C’est une excellente nouvelle pour nos motoneigistes […] et pour les entrepreneurs qui profitent de [cette activité-là] », a indiqué le maire d’Alfred-Plantagenet et nouveau président des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Sarrazin.

Maire d’Alfred-Plantagenet Stephane Sarrazin. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

Cet automne, une majorité de maires s’étaient prononcés contre le prolongement du bail liant le gouvernement régional et le transporteur ferroviaire, propriétaire de la piste. L’entente actuelle devait prendre fin le 31 décembre à minuit.

Cette décision avait provoqué une levée de boucliers chez les organismes qui se battent pour la sauvegarde du couloir de 72 kilomètres.

Le Sentier est utilisé comme une voie d’accès pour aller vers d’autres pistes et d’autres sentiers. C’est un lien important pour les motoneigistes , explique le directeur général des CUPRComtés unis de Prescott et Russell , Stéphane Parisien.

VIA Rail revient à la charge

Toutefois, ce que le public ne savait pas, c’est que les deux parties n’avaient jamais complètement fermé les canaux de communications.

Finalement, plus tôt cette semaine, le transporteur ferroviaire est revenu à la charge afin de reprendre les pourparlers avec les CUPRComtés unis de Prescott et Russell .

« VIA [Rail] a communiqué avec nous […] pour nous demander si nous étions disponibles pour entreprendre une négociation et, dans la même veine, proposer que l’on prolonge le bail […] pour se donner le temps de s’asseoir et de négocier », ajoute Stéphane Parisien.

Sans contredit, le renouvellement du bail est bien accueilli par le milieu de la motoneige, notamment au resto-motel Place 19-67 de Plantagenet, une destination privilégiée par les amateurs qui ont l'habitude d'emprunter la piste.

Avec l’année difficile qu’on a, […] c’est un poids sur les épaules qu’on peut enlever. On va juste espérer maintenant avoir de la neige , lance avec un sourire en coin l’un des propriétaires de l’établissement, Charles Lamarche.

Ainsi, les six prochains mois seront déterminants pour la suite des choses.

Entre-temps, Stéphane Parisien en a profité pour exprimer l’intention des deux parties de négocier loin des projecteurs.

« Ce n’est pas évident pour nous d’avoir nos cartes cachées pour négocier quand les gens nous implorent de faire une deal », conclut Stéphane Parisien.

À lire aussi :https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1736061/sentier-recreatif