Saguenay estime qu'une patinoire extérieure divisée en deux permet 16 joueurs

C'est ce que mentionne un communiqué publié jeudi en fin de journée.

Le décret gouvernemental, tel qu'annoncé par le premier ministre François Legault, indique plutôt que le hockey extérieur peut être pratiqué par un groupe d’au plus huit personnes auquel peut s’ajouter une personne pour guider ou encadrer une telle activité et qu’une distance minimale de deux mètres entre les personnes soit maintenue en tout temps. Cette mesure entrait en vigueur jeudi et demeurera en place jusqu'au 11 janvier.

Le communiqué de Saguenay stipule que les patinoires extérieures seront réservées à la pratique du hockey libre par un maximum de 16 joueurs sur la glace en même temps.

En entrevue, le conseiller aux relations médias et numériques à Saguenay, Dominic Arseneau, a expliqué dans quelle mesure ce nombre pourra être atteint. Les matchs peuvent se jouer selon deux cas de figure. Si on prend l'ensemble de la patinoire, on va dire par exemple que les bleus et les rouges jouent à quatre contre quatre et chaque équipe a quatre joueurs sur le banc, ce qui nous donne un total de 16 joueurs. Ou encore, on divise la patinoire en deux. Sur la première moitié, les rouges et les bleus jouent à quatre contre quatre. Sur la deuxième moitié, les verts et les jaunes jouent à quatre contre quatre. Ça fait encore une fois un total de 16 joueurs , a expliqué Dominic Arseneau. Il sera donc interdit de jouer à plus de quatre contre quatre si la patinoire n'est pas divisée.

Une interprétation de la capacité

Selon Dominic Arseneau, il s'agit d'une interprétation partagée avec d'autres municipalités. Il a aussi cité un communiqué de l'Association québécoise du loisir municipal. Ce document rappelle le décret gouvernemental sur le maximum de huit joueurs, mais ajoute un paragraphe pour le calcul de la capacité d'un lieu. Selon l'association, le nouveau décret écarte la notion maximum de 25 personnes par plateau et indique plutôt que la capacité maximale est déterminée par les gestionnaires de site selon la capacité d’accueil . Dans un commentaire, ils recommandent la norme de 6 mètres carrés par participant pour calculer la capacité. Une patinoire de dimension règlementaire fait plus de 1500 mètres carrés.

Par ailleurs, les patinoires devraient ouvrir la semaine prochaine, si la météo le permet. De plus, le temps de jeu sera limité à 1 h 30. Les surveillants tiendront un registre des présences pour faciliter cette gestion du temps de jeu , annonce la Ville. Finalement, le port du masque dans les roulottes ou pavillons de loisir sera obligatoire.

Quant au patinage libre, il se poursuivra sur les anneaux de glace ainsi que dans les arénas. Des heures de disponibilité seront d'ailleurs ajoutées.