La phase 1 du plan de vaccination en Saskatchewan débutera avant Noël

Moins d’une semaine après le début de la phase pilote, la distribution pourra débuter auprès de la population vulnérable ou ayant le plus de risque de contracter la COVID-19.

Ces nouvelles doses seront administrées à 1950 professionnels de la santé de la Ville des Ponts travaillant auprès des malades de la COVID-19, dans les unités de soins intensifs, aux services d’urgence ou dans les centres de dépistage du virus.

Ceux-ci recevront leur première injection dès la semaine prochaine à l'aréna Merlis Belsher Place de l’Université de la Saskatchewan.

Je considère ces nouvelles doses comme le meilleur des cadeaux , écrit le ministre de la Santé Paul Merriman dans un communiqué. Avoir davantage de travailleurs de la santé qui sont immunisés [contre le virus] est un cadeau. J’ai hâte de pouvoir offrir ce vaccin à plus de personnes à haut risque de contracter la COVID-19.

La phase pilote s’élargit

La phase pilote ayant débuté le 15 décembre permettra de vacciner un plus grand nombre de personnes que prévu.

En plus des 1950 travailleurs de la santé participant déjà à cette phase, le vaccin sera également offert au personnel de première ligne de l’Agence du cancer de la Saskatchewan, des Services médicaux d’urgence ainsi qu’aux anesthésistes.

 Ces nouveaux groupes de personnes ont été choisis parce qu’ils ont un risque élevé d’attraper la COVID-19 et parce qu’ils travaillent avec une clientèle vulnérable , affirme le directeur général de l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, Scott Livingstone. Évidemment, comme le nombre de doses est limité, nous continuerons d’offrir le vaccin à davantage de ces groupes au fur et à mesure que les livraisons arriveront.

Depuis le 15 décembre, date à laquelle les premières vaccinations ont eu lieu dans la province, 250 personnes ont reçu leur première injection. 301 de plus devraient la recevoir le 17 décembre.

C'est la première semaine où nous annonçons des nouvelles positives. Saqib Shahab, médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan

Avec le vaccin de la compagnie Moderna qui devrait bientôt recevoir l’approbation de Santé Canada, le gouvernement provincial espère en recevoir les premières doses avant la fin du mois.

Ayant une température de conservation beaucoup plus chaude que celui développé par Pfizer et BioNTech (-20 degrés Celsius pour le premier alors que le second doit être gardé à -70 degrés Celsius), le vaccin de Moderna faciliterait grandement le transport dans les communautés éloignées.

Le début de la phase 2 du plan de vaccination provinciale, celle dans laquelle l’ensemble de la population générale pourra recevoir le vaccin, est prévue pour avril 2021.

Une quarantaine qui raccourcit

Le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, revoit également à la baisse le nombre de jours d'isolement qu'une personne positive à la COVID-19 doit respecter.

Il a annoncé en conférence de presse qu'il raccourcissait cette durée de 14 à 10 jours de quarantaine.

De nouvelles données démontreraient qu'un malade ne serait plus contagieux après cette période.

Saqib Shahab rappelle toutefois que ce raccourcissement ne s'applique qu'aux cas déclarés positifs au virus. Les gens ayant été en contact avec une personne contaminée doivent toujours respecter la quarantaine de 14 jours.

Le médecin hygiéniste en chef se montre également optimiste sur la courbe de propagation du virus. Il affirme que celle-ci semble avoir atteint un plateau.

Selon lui, les mesures mises en place au cours des dernières semaines semblent porter leurs fruits.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert