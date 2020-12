Rocher aux Oiseaux : une fraction du patrimoine sauvée de la démolition

À l'exception du phare, tous les bâtiments laissés à l'abandon par le gouvernement fédéral depuis 1988 ont été rasés au cours des dernières semaines, à la demande d'Ottawa.

En réaction aux nombreuses voix qui se sont élevées aux Îles-de-la-Madeleine pour s’opposer à la démolition, Pêches et Océans Canada a autorisé l’accès au rocher des Oiseaux à l’équipe du Musée de la Mer, avant et durant les travaux de déconstruction, dans le but de préserver une partie du patrimoine de ce lieu mythique.

Le rocher aux Oiseaux est surnommé la sentinelle du golfe puisque le premier phare des îles de la Madeleine y a été construit en 1870. De nombreux gardiens de phare y ont habité jusqu’à l’automatisation du phare en 1988. Plusieurs y ont laissé leur vie ou s’y sont blessés. Dans l'imaginaire collectif, une malédiction pèse depuis sur le rocher.

Des objets sauvés de la démolition

Au cours de l'automne, l'équipe du Musée de la Mer s'est rendue à quatre reprises sur l’îlot rocheux de 0,04 kilomètre carré pour récupérer des artéfacts provenant des bâtiments qui se trouvaient dans un état de délabrement avancé.

La maison de gardien du phase photographiée en novembre 2020. Photo : Musée de la Mer

Une fenêtre et une porte provenant de la maison du gardien de phare ont pu être sauvegardées, de même que des bardeaux de cèdre, des outils, un traîneau servant de civière et quelques objets du quotidien.

Différents artéfacts témoignant de la présence des gardiens de phare sur le rocher ont aussi pu être récupérés.

On a l’intérieur d’une commode qui a été gravé à la main par un des gardiens de phare , explique la responsable de la collection au Musée de la Mer, Natasha Joannis. Il a signé son nom, Dona Devost, et inscrit toutes les années où il est allé sur le rocher.

Le gardien de phare Dona Devost a inscrit les dates de ses séjours au rocher aux Oiseaux à l'intérieur d'une commode. Des inscriptions datant de 1967 à 1973 sont visibles. Photo : Musée de la Mer

L’équipe muséale espérait mettre la main sur le criard de brume, mais l’engin n’a finalement pas été retrouvé dans les décombres du hangar qui l’a jadis abrité.

On a perdu sa trace , se désole Natasha Joannis. On ne sait pas s’il a été enlevé du site lors de l’abandon en 1988 ou s’il a été pillé.

D’ailleurs, malgré d’intéressantes trouvailles, Mme Joannis a été surprise du peu d’objets encore présents dans les bâtiments.

Dans la maison du gardien, il ne restait plus rien. On n’a pas retrouvé une seule assiette ni une seule fourchette. Ça avait été vidé complètement. C’était prémédité, l’abandon du site en 1988. On a aussi vu des graffitis dans le sous-sol de la maison. La dernière signature qu’on a vue date de 1997 , raconte la responsable de la collection du Musée de la Mer en avançant l’hypothèse que certaines choses auraient pu être pillées au fil du temps.

Les bâtiments qui se trouvaient toujours sur le rocher aux Oiseaux ont été démolis. Seul le phare y est toujours (archives). Photo : Crédit: Patrick Matte

Immortaliser la présence des bâtiments

Parallèlement à la récupération d'artéfacts, le Musée de la Mer a fait appel à des professionnels de l’image pour capter photos et vidéos des bâtiments du rocher aux Oiseaux avant qu’ils ne soient démolis.

On a pris des images aériennes du rocher dans l’hélicoptère, mais aussi sur place. On a tourné en 360 degrés toutes les pièces de la maison du gardien de phare. Natasha Joannis, responsable de la collection du Musée de la Mer

La directrice intérimaire du Musée de la Mer, Monica Thériault, songe déjà à développer une exposition virtuelle pour valoriser le patrimoine bâti du rocher, malgré sa démolition.

On est en train de réfléchir à la manière dont on pourrait utiliser les images et les artéfacts pour rendre accessible au public l’histoire du rocher aux Oiseaux, que ce soit dans le cadre d’une exposition physique ou virtuelle , explique-t-elle en précisant que les artéfacts pourraient être mis en valeur lors du renouvellement de l’exposition permanente du musée prévue en 2023.

La maison du gardien du phare, un bâtiment abritant une génératrice, le hangar du criard de brume et une tour de télécommunications étaient présents sur le rocher avant la démolition, bien que certaines structures s'étaient déjà effondrées. Photo : Tourisme Îles de la Madeleine

Malgré la sauvegarde d'une fraction du patrimoine, Monica Thériault se désole que tous les bâtiments entourant le phare soient maintenant disparus.

On est déçu de la démolition des bâtiments, mais c’était impossible de les restaurer dans l’état actuel des choses. Il aurait fallu le faire il y a 20 ans , croit-elle.

Un lieu difficile d’accès

C’est un lieu mythique dans l’histoire des Îles , explique Monica Thériault. C’est un lieu auréolé de mystère qui est reconnu pour avoir eu un grand nombre de tragédies, que ce soit les naufrages, les décès ou les blessures subies par les gardiens de phare.

C’est une partie importante de notre patrimoine, mais elle n’est pas accessible au grand public. Monica Thériault, directrice par intérim du Musée de la Mer

Monica Thériault précise que très peu de Madelinots ont eu l’occasion de mettre les pieds sur le rocher aux Oiseaux. Le site est aujourd’hui accessible uniquement par hélicoptère. Auparavant, un escalier permettait de gravir la falaise de 30 mètres qui abrite un refuge d’oiseaux migrateurs, mais l’installation n’est plus en place.

Le rocher aux Oiseaux est une aire protégée qui se situe à une trentaine de kilomètres des îles madeliniennes habitées. Photo : Radio-Canada

Mme Thériault reconnaît le privilège qu’elle a eu de pouvoir s’y rendre dans le cadre de la mission de sauvegarde patrimoniale.

Ça m’a vraiment fait comprendre le côté mythique de cette île-là , raconte-t-elle. Tu sentais l’atmosphère, notamment dans la maison du gardien. C’est opprimant. Je suis Madelinienne, le fait de vivre sur une île, c’est naturel pour moi, mais là-bas, tu sens l’isolement. Tu comprends que les gardiens qui étaient là pouvaient se sentir complètement seuls.

Le premier phare a été mis en fonction en 1870. De nombreux bâtiments entouraient le phare au début du 20e siècle (photo datant de 1917). Photo : Collection Musée de la Mer

Le Musée de la Mer souhaite également recueillir des témoignages de descendants des gardiens de phare du rocher aux Oiseaux et des gens qui y ont habité.

L'équipe muséale a récupéré en double plusieurs artéfacts du rocher aux Oiseaux pour en faire don à la communauté anglophone madelinienne qui dispose d’un site historique patrimonial à Grosse-Île, exploité par le Council for Anglophone Magdelen Islanders.