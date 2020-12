COVID-19 : 21 décès, 673 cas et 2 nouvelles éclosions en C.-B.

En 24 heures, 21 Britanno-Colombiens ont perdu la vie et 673 autres ont reçu un résultat positif à un test de dépistage du virus qui cause la COVID-19, a indiqué la Colombie-Britannique lors de son bilan quotidien. Selon les autorités sanitaires, il s’agit majoritairement d’aînés résidant dans des centres de soins de longue durée. Deux nouvelles éclosions ont aussi été signalées.

C’est désormais 44 776 personnes qui ont été infectés par le virus qui cause la COVID-19 en Colombie-Britannique depuis le début de la pandémie.

La province compte 358 personnes sont maintenant hospitalisées en raison de la maladie, dont 93 aux soins intensifs.

La province a aussi annoncé qu'elle présenterait une nouvelle modélisation la semaine prochaine.

« Elle fournira des données actualisées pour montrer certains des progrès réalisés au cours du mois dernier et là où nous en sommes dans la pandémie en ce moment », a expliqué la Dre Bonnie Henry.

Nouvelles éclosions

Deux nouvelles éclosions ont aussi été rapportées. L’une à l’usine de transformation de la volaille Wingtat Game Bird Packers dans la vallée du Fraser et la seconde, au sein de l’entreprise LNG Canada.

Aucune nouvelle éclosion n'est rapportée dans les centres de soins de longue durée. Cependant, 55 éclosions y sont toujours recensées.

Selon les autorités, 1374 résidents et 734 travailleurs de ces centres ont contracté le virus. Je suis évidemment très inquiète , a déclaré la Dre Henry.

Dès que nous le pourrons, nous apporterons le vaccin aux résidents des maisons de soins. Et j'espère que cela se fera dans les prochaines semaines , ajoute-t-elle.

En attendant, de nouvelles lignes directrices communes à tous les centres de soins de longue durée seront affichées sur le site Internet du ministère de la Santé afin de prévenir la propagation du virus auprès de ces personnes vulnérables.

Vaccins et dépistages

La province a souligné ce jeudi que 1215 travailleurs de la santé avaient reçu le vaccin de Pfizer-BioNTech.

De nouvelles doses du vaccin seront disponibles à compter de la semaine prochaine et déployées dans les différentes régies de la santé de la province.

Nous avons reçu en début de semaine la confirmation des doses que nous recevrons la semaine prochaine et la semaine du 28 décembre. Et aujourd'hui, nous avons reçu la notification que nous recevrons des doses la première semaine de janvier , précise la Dre Henry.

Elle explique que cela permet de prévoir le nombre de personnes qui pourront être vaccinées au cours des prochaines semaines à commencer par les personnes vulnérables.

Notre plan est que dès que nous serons en mesure de le faire, nous ciblerons la vaccination des résidents des établissements de soins de longue durée et des travailleurs de ces établissements , ajoute-t-elle.

La Dre Bonnie Henry rappelle aussi qu’il est important durant cette période de l’année de surveiller nos symptômes et de se faire tester le plus rapidement possible.

Nous savons que de nombreux symptômes de la COVID-19 sont similaires à ceux d'autres maladies respiratoires que nous voyons à cette époque de l'année, la grippe pour l'un, mais d'autres rhumes et infections respiratoires , indique la médecin hygiéniste en chef provinciale.

Selon elle, il est important de subir un test de dépistage si l’on a deux de ces symptômes particulièrement associés à la COVID-19 : la fièvre, des frissons, de la toux, la perte de l'odorat ou du goût et des difficultés respiratoires.

Rejet de la demande des Premières Nations

D'autre part, le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, Michael McEvoy, a rejeté la demande d'information des Premières Nations.

La nation Heiltsuk, la nation Tsilhqot'in et les quatorze Premières Nations Nuu-Chah-Nulth souhaitaient que le ministère de la Santé divulgue des informations sur l'emplacement des cas confirmés et présumés de contamination à la COVID-19 à proximité de leurs communautés.

Selon la décision rendue par le commissaire, les données dont les communautés autochtones ont besoin sont déjà disponibles, notamment sur les sites web de l’Autorité sanitaire des Premières Nations, du Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique (BCCDC), du ministère de la Santé et des régies de la santé provinciale.