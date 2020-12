Des centaines d'élèves kidnappés au Nigeria sont libérés

Nous avons 344 élèves, ils sont en train d'être examinés actuellement à Zamfara. Nous remercions Dieu pour leur libération , a déclaré jeudi Ibrahim Katsina, un conseiller du gouverneur local de l'État de Katsina.

Peu auparavant, un conseiller du président Muhammadu Buhari avait annoncé la libération des élèves, sans cependant en préciser le nombre exact.

Des centaines de mineurs, collégiens et lycéens, avaient été enlevés vendredi soir par des hommes armés, surnommés bandits dans cette région du Nigeria. Ils avaient été enlevés au lycée d'État pour garçons de Kankara, dans l'État de Katsina, lors d’un rapt ensuite revendiqué par le groupe djihadiste Boko Haram, habituellement actif dans la partie nord-est du pays, à des centaines de kilomètres plus à l'est.

Selon des responsables à Kankara, il s'agirait de près de 500 adolescents libérés ce jeudi, tandis que d'après deux officiels, leur nombre serait de 320 ou 333.

Personne ne peut donner le nombre exact , a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Les lycéens libérés sont actuellement regroupés dans la ville de Tsafe, dans l'État de Zamfara, et dans la localité voisine de Yankara, dans l'État de Katsina.

Nous aurons le chiffre précis quand ils seront arrivés et comptabilisés à Katsina [capitale de l'État éponyme ], a ajouté la même source sécuritaire.

Les djihadistes de Boko Haram ont diffusé jeudi une vidéo des lycéens enlevés.