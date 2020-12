La gestion de l’aéroport de Peace River passe à un organisme sans but lucratif

L’aéroport de Peace River a officiellement changé de propriétaire mardi. C’est l'Association de l'aéroport régional de Peace River, un organisme à but non lucratif (OBNL) composé de cinq hommes d’affaires de la région, qui va dorénavant gérer l’aéroport.

Tom Tarpey, le maire de Peace River, se dit très content du changement. Peace River est une des cinq municipalités, avec Grimsha, le comté de Northern Sunrise, le comté de Northern Lights et le district municipal de Peace No.135, qui géraient l’aéroport depuis 1995.

Nous pourrons utiliser cet argent [qui servait à gérer l’aéroport] pour des améliorations dans la municipalité. Tom Tarpey, maire de Peace River

Il explique que les municipalités ont conclu un accord avec les nouveaux propriétaires. Elles vont les soutenir financièrement pendant deux ans, afin d’assurer un transfert de gestion sans accrochages.

Le montant de cette aide sera équivalent à l’argent dépensé annuellement pour la gestion des installations de l'aéroport par les cinq municipalités partenaires, soit 700 000 $.

Tom Tarpey explique qu’en échange l' OBNLorganisme à but non lucratif s’engage à ce que l'aéroport reste en activité. Il est important pour lui que les services d’ambulances aériennes et des pompiers de l'Alberta continuent d'être opérationnels.

Il avance aussi que l’ OBNLorganisme à but non lucratif pourrait s’associer avec des écoles de pilotes chinoises ou indiennes afin de réaliser des profits.

Cet OBNLorganisme à but non lucratif est composé d'un groupe solide d'individus qui ont un petit capital derrière eux et qui, de toute évidence, voient [l’aéroport ] comme une opportunité commerciale dont ils pourraient tirer profit , ajoute Tom Tarpey.

Je pense que la communauté dans son ensemble est soulagée. Tom Tarpey, maire de Peace River

Des inquiétudes chez les habitants

Bob Blayone suit de près les décisions entourant l'aéroport. Il s’est battu pendant deux ans pour en empêcher la fermeture.

Il est cependant inquiet pour l'avenir de l'aéroport sous sa nouvelle administration. Il connaît les cinq hommes d’affaires qui font partie de l'Association de l'aéroport régional de Peace River.

J’espère qu'ils feront de leur mieux pour assurer la viabilité des ambulances aériennes et des services de pompiers albertains , dit-il.

Il s’inquiète que la compagnie partenaire de l’ OBNLorganisme à but non lucratif , Northern Air, puisse mettre en péril la compagnie d'hélicoptère Highland qui fournit les pompiers, car elle aurait alors un droit exclusif sur la vente d’essence.

L'aéroport de Peace River, construit dans les années 1940, a été vendu par le gouvernement fédéral aux cinq municipalités voisines pour un dollar symbolique en 1995.