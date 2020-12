COVID-19 : l’armée en renfort dans la Première Nation de Red Sucker Lake au Manitoba

Par courriel, le ministère de la Défense nationale précise que le groupe déployé dans cette communauté isolée comprend une équipe médicale ainsi que du personnel de soutien et de commandement provenant des bases de Shilo au Manitoba, et d’Edmonton.

Leur mission sera de soutenir la communauté dans la production et la distribution de biens essentiels comme la nourriture, le bois et les produits de première nécessité et aussi contribuer à organiser des espaces d’isolement pour les personnes infectées.

Le ministre fédéral de la Sécurité publique et de la Protection civile, Bill Blair, et le ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, ont également appuyé cette action sur le réseau social Twitter.

Lundi, un petit contingent de personnes avait déjà atterri dans la communauté, dont des membres de la base militaire de Shilo.

Le chef de la Première Nation de Red Sucker Lake, Samuel Knott, a précisé lundi que deux médecins étaient arrivés avec ce groupe en rapportant 300 tests rapides.