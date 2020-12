Les restaurants et les gyms pourront rester ouverts en Abitibi-Témiscamingue

Après avoir vécu un peu d’incertitude, les restaurateurs ont leur réponse : ils pourront garder leurs salles à manger ouvertes du 25 décembre au 11 janvier. La limite de personnes à une même table sera de six, tout comme dans les rassemblements privés.

La santé publique attend toujours des précisions quant à la situation des bars ne détenant pas de permis de restaurant. Les gyms devraient toutefois pouvoir rester ouverts en suivant certaines consignes.

Par ailleurs, aucun nouveau cas ne s’ajoute au bilan de l’Abitibi-Témiscamingue ce jeudi. Depuis le début de la deuxième vague, 126 cas ont été confirmés dans la région, dont 9 sont toujours actifs. On ne dénombre aucune hospitalisation en ce moment. Ces 7 derniers jours, 1342 tests de dépistage ont été effectués dans la région.

Le ministre de la Santé a également annoncé jeudi matin que 21 centres de vaccination seraient créés au Québec la semaine prochaine, dont le CHSLD Pie-XII de Rouyn-Noranda. Les 180 résidents seront donc vaccinés bientôt.

La vaccination contre la COVID-19 en Abitibi-Témiscamingue débutera au CHSLD Pie-XII de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Mathieu Ouellette

Le CISSS-AT dit avoir suffisamment de personnel pour la campagne de vaccination, notamment grâce à des retraités qui ont levé la main pour donner un coup de pouce. Un petit nombre de doses sera disponible la semaine prochaine, mais deux autres phases devraient suivre pour permettre une vaccination plus massive.

Déplacements

En ce qui a trait aux déplacements entre les zones rouges et orange, la direction régionale dit attendre un décret gouvernemental pour interdire ou limiter les déplacements entre les régions.

La Direction régionale de santé publique se préoccupe également des résidents de la région qui souhaitent voyager vers le sud prochainement. La directrice de santé publique, la Dre Lyse Landry, rappelle que les voyages à l’étranger ne sont pas recommandés.

Elle rappelle également que les voyageurs devront effectuer une quarantaine de 14 jours à leur retour et qu’ils doivent se prémunir d’une assurance voyage couvrant la COVID-19 avant leur départ.

Visites dans les installations du CISSS-AT

Dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) en zone orange, aucun visiteur n’est permis depuis ce jeudi 17 décembre. Seuls deux proches aidants pourront visiter une personne par jour.

Dans les résidences privées pour aînés (RPA) et dans les résidences privées, les personnes âgées autonomes vivant seules pourront visiter une autre bulle familiale pendant le temps des Fêtes. Après leur séjour, toutefois, elles devront s'isoler de façon préventive pendant sept jours.

La santé publique demande aux résidents des CHSLD, RPA et RI (ressources intermédiaires) de ne sortir que pour leurs besoins essentiels, comme l’épicerie, la pharmacie ou pour recevoir des soins de santé.

Les visiteurs ne sont pas non plus permis à l’hôpital en zone orange, à l’exception d’un proche aidant à la fois. En néonatalogie et en pédiatrie, les enfants auront le droit d’être accompagnés d’un seul parent. En obstétrique, la fratrie et les grands-parents ne pourront visiter l’hôpital; seul l’autre parent peut être présent.

Pour la clientèle jeunesse en centre de réadaptation, les visites ordonnées se poursuivent comme prévu. En ce qui a trait aux clientèles autistes ou ayant une déficience, la décision sera prise au cas par cas.