Des milliards pour embaucher des préposés aux bénéficiares… d’ici 2025

Selon le gouvernement, l’argent permettra de créer 27 000 emplois de préposés aux soins, d’infirmières, d’infirmières auxiliaires et d’autres professionnels de la santé. L’objectif est aussi d’améliorer les conditions de travail dans les centres.

La crise de la COVID-19 a révélé les failles d’un système miné par des décennies de sous-financement, a affirmé le premier ministre Doug Ford, jeudi, lors d’une conférence de presse au Collège George Brown, qui offre de la formation pratique intensive, en collaboration avec un centre de soins.

Il note qu’il manque de personnel, mais également de programmes de formation, pour ceux qui souhaitent faire carrière dans ce secteur.

Nous avons besoin de plus de gens dans le secteur des soins de longue durée qui aiment ce qu’ils font et s’épanouissent dans leur carrière , a déclaré le premier ministre.

La chef de l’opposition pense qu’il faut rendre les conditions d’emploi plus alléchantes. Andrea Horwath rappelle que certains préposés aux soins gagnent à peine plus que le salaire minimum et travaillent à temps partiel.

Son parti propose d’augmenter de 5 $ le salaire horaire et d’offrir des emplois à temps plein.

Le gouvernement aurait dû embaucher au moins 10 000 préposés aux bénéficiaires avant la deuxième vague de coronavirus, selon Mme Horwath.

Dans un communiqué, elle note que le Québec a lancé un tel programme et que la Colombie-Britannique, elle, a dépensé 1,6 milliard de dollars pour embaucher plus de travailleurs de la santé.