Le marin disparu en mer avait hâte de retrouver ses fils pour Noël

Duane Earle aimait tellement l'océan que ses amis le surnommaient calamar .

On l'appelait calamar, et c'est resté pendant des années , se rappelle Mike Foster lors d'une interview à l'émission On the Island sur CBC.

Bien qu'il ait grandi dans les prairies, Duane Earle était irrésistiblement attiré par l'océan et il était impossible de l'empêcher d'aller dans l'eau, selon son ami.

On ne pouvait pas le tenir à l'écart, que ce soit pour la plongée sous-marine, la voile, la planche à voile, le wake-board, le kite-board, le ski nautique... , raconte-t-il.

Le matelot-chef serait tombé accidentellement par-dessus bord après avoir été vu pour la dernière fois lundi matin, alors que la frégate qu’il dirigeait se rendait vers sa base d'Esquimalt, en Colombie-Britannique.

C'est tout simplement dévastateur , déplore Mike Foster, son meilleur ami depuis la maternelle. Il n'y a rien qu'il ne ferait pas pour ses amis, ses compagnons de bord, et sa famille , ajoute-t-il.

Un père et un ami fidèle

Les amis de Duane Earle se souviennent de lui comme d'un père et d'un ami « dévoué ».

Mike Foster a déclaré que Duane Earle, qui était dans la quarantaine, laisse derrière lui deux fils, âgés de sept et dix ans.

Les amis d'enfance parlaient pratiquement tous les jours, même si les tempêtes en mer interrompaient parfois leurs communications.

Lundi, Mike Foster a trouvé étrange d'être sans nouvelles de son ami depuis 23 heures, avant d'apprendre que des recherches étaient en cours.

Mike Foster a dit que son ami était de bonne humeur et qu’ il avait hâte de rentrer chez lui .

Duane Earle lui a dit qu'il venait de parler avec ses fils et lui a expliqué qu'il serait à la maison dans quelques jours avec des cadeaux pour eux.

Il ne parle de rien, rien que de l'avenir , a déclaré M. Foster. Nous avions prévu de naviguer jusqu'à la mer de Cortez [golfe de Californie], d'y faire escale et de parcourir le monde , explique Mike Foster.

Melanie Mileham Campbell, une autre amie et ancienne collègue de la marine, se souvient de Duane Earle comme d'une oreille attentive .

Melanie Mileham Campbell et Duane Earle se sont rencontrés en 11e année lorsqu'ils ont tous deux rejoint la réserve navale du NCSM Chippawa à Winnipeg.

Instruction de base 1990 : Duane Earle (au centre, portant une casquette) a rejoint la division de réserve de la marine du NCSM Chippawa à Winnipeg alors qu'il était adolescent. Photo : Melanie Mileham Campbell

Elle se souvenait que tard dans la nuit, il marchait jusqu'à sa maison et qu'ils restaient assis à discuter jusqu'à 3 heures du matin.

Simplement parce que nous étions des adolescents qui s'ennuyaient, qu'il n'y avait rien d'autre à faire et qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque , précise-t-elle.

Drapeaux en berne

La perte de Duane Earle a été ressentie avec acuité à Esquimalt, où se trouve la base de la flotte du Pacifique de la Marine royale canadienne et où habitent de nombreux membres des Forces canadiennes et leurs familles.

La mairesse d'Esquimalt, Barb Desjardins, a déclaré que le personnel municipal ont mis les drapeaux en berne mercredi en l'honneur du matelot-chef Earle.

Nous sommes le foyer de la marine et la marine fait partie de notre famille , a déclaré la mairesse d'Esquilmalt.

Ils sont attendus, des habitants [d'Esquimalt] iront sur les rives et les quais pour montrer leur respect alors que le navire rentrera à son port d'attache , selon Barb Desjardins.

La date et l'heure du retour du NCSM Winnipeg dans le port de Victoria n'ont pas encore été confirmées.

