Cadeaux douteux remis aux employés du CHU de Québec

Le CHU a offert à l’ensemble de ses employés pour Noël un chandail ainsi que la possibilité de voir un spectacle virtuel de l’imitateur André-Philippe Gagnon.

Ces cadeaux ont été appréciés. Les sacs-cadeaux ont reçu un autre accueil de la part de certains.

Ils contenaient des échantillons de produits comme du lubrifiant vaginal et de la cire pour épiler le bikini. On y retrouvait aussi de la vinaigrette, des produits pour le reflux gastrique et de la nourriture pour chiens.

Ça ne se peut pas. Qui a pensé à ça? Ou plutôt qui n'a pas pensé? Dans le contexte actuel, ça ne se peut juste pas que l'employeur offre à ses anges gardiens du lubrifiant vaginal, c'est le comble du ridicule. C'est honteux, je n'ai pas de mots , affirme une infirmière du CHU de Québec, qui souhaite garder l’anonymat.

Ce sont des dons qui ont été faits par des compagnies au CHU de Québec. Je pense que ça partait quand même d'une bonne intention, mais force est de constater qu'il y a des articles qui auraient dû être retirés , ajoute la présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec, Nancy Hogan.

Le CHU de Québec explique que la direction ignorait ce qu'il y avait à l'intérieur des sacs. Les produits étaient offerts par le Salon de la femme et le CHU affirme avoir agit comme courroie de transmission.

Dans le cas du sac-cadeau, ce n'est pas un cadeau du CHU de Québec, c'est le Salon de la femme qui a vu son activité annulée et qui nous a offert ces cadeaux-là. On les a remis aux employés du CHU par tirage. Ils avaient la liberté de l'accepter ou pas , affirme la porte-parole du CHU, Geneviève Dupuis.

Elle ajoute que les sacs ont été appréciés par la majorité des personnes qui les ont reçu.

Rachat de vacances maladroit

L’autre source d’irritation, c’est la communication faite par la direction aux infirmières et infirmières auxiliaires concernant le rachat des congés des Fêtes.

Le CHU de Québec offre à celles qui le désirent de racheter leur temps de vacances à temps double et demi.

La mesure permet de pallier la pénurie de personnel, dans une période où plusieurs sont absentes, alors que la pandémie ne montre pas de signes d'essoufflement.

Le message contenait la blague suivante, qui n’a pas bien passé auprès de certaines.

Une fois bien reposé, tant qu’à rester chez vous à regarder des films de Noël en boucle, nous vous invitons à venir prêter main-forte à vos collègues en place! , peut-on lire dans le courriel envoyé aux employées.

On ne répond plus vraiment à l'humour. Pour celles qui ont des familles, de jeunes enfants qu'on ne voit déjà pas une fin de semaine sur deux, on travaille à Noël ou au jour de l'An, c'est inacceptable. Non, je ne vais pas empiéter sur mon temps en famille, même pour un million , lance avec colère une infirmière du CHU.

Même si elle reconnaît que la blague était maladroite, Nancy Hogan ne s’en formalise pas trop.

Quand c'est une mesure qui est volontaire, on ne peut pas être en désaccord avec ça pour éviter le recours au temps supplémentaire obligatoire. La majorité de nos membres sont épuisées et fatiguées , souligne-t-elle.

Encore là, le CHU assure qu'il n'y avait aucune mauvaise intention derrière cette communication. Il ne faut absolument pas y voir là un manque de considération, mais plutôt la volonté bienveillante d'apaiser un peu, de faire naître un sourire, durant une période difficile.

Avec les informations de Marie-Pier Mercier